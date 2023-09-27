В Нахчыване пройдет III Азербайджано-турецкий энергетический форум

БАКУ /Trend/ - 28-29 сентября текущего года в Нахчыване пройдут III Азербайджано-турецкий энергетический форум и первая Международная конференция "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики", сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в рамках форума состоятся заседания совместных рабочих групп по углеводородной и нефтехимической продукции, энергоэффективности, рынку электроэнергии, распределению и передаче электроэнергии, регулированию энергетики, использованию возобновляемых источников энергии и по горнодобывающей промышленности.

В мероприятиях примут участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы проведение пленарных сессий по вопросам энергетического перехода, "зеленой" энергетической зоны, "зеленого" энергетического потенциала Нахчывана и другим вопросам, а также выступления сторон.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.