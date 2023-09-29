Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 сентября понизилась на 0,99 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 101,71 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,95 доллара до 100,7 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,7 доллара, составив 83,77 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 28 сентября снизилась на 0,15 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 97,77 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.