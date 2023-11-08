Назван ожидаемый в 2023 году объем поставок туркменского газа в Россию

​БАКУ /Trend/ - Ожидаемый в 2023 году объем поставок туркменского газа в Россию составляет около пяти миллиардов кубометров, как это предусмотрено ранее заключенным контрактом с ПАО "Газпром".

Как передает Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного концерна Туркменистана "Туркменгаз" Мурад Арчаев на 28-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2023" (OGT-2023).

По его словам, контракт предусматривает ежегодный объем поставок на уровне около 5 млрд кубометров.

Арчаев добавил, что контракт выполняется в полном объеме.

Отметим, что в 2019 году Государственный концерн "Туркменгаз" и ПАО "Газпром" подписали контракт на поставку туркменского природного газа в Россию сроком на 5 лет. Контракт будет действителен до 30 июня 2024 года.