Южный газовый коридор играет ключевую роль в превращении Греции в транзитный узел - МИД

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор играет ключевую роль в превращении Греции в транзитный узел.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Греции.

"Греция хочет стать воротами, а также транзитным узлом для поставки энергоносителей с востока на запад и с юга на север. В этом контексте первостепенное значение имеет Южный газовый коридор, который является важным компонентом энергетической политики ЕС, способствуя укреплению безопасности и гибкости его энергоснабжения. Трансадриатический трубопровод (TAP), который является последним участком Южного газового коридора, поставляет в Грецию 1 миллиард кубометров газа в год и укрепляет энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении МИД Греции.

Как отмечается, Северная Македония также заинтересована в присоединении как к TAP, так и к другим источникам энергии через Грецию. С этой целью между компетентными органами двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству газового интерконнектора.

"Греция содействует реализации проекта Вертикального газового коридора, по которому планируется транспортировать природный газ из различных источников, в частности, из терминала СПГ Ревитуса, планируемого терминала в Александруполисе, а также через TAP в страны Центральной и Восточной Европы. Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) является ключевым элементом и первым звеном энергетической цепи Вертикального газового коридора (Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Украина и Молдова). Трубопровод с возможностью обратного течения соединит газовые сети Греции и Болгарии и предназначен для транспортировки природного газа из различных источников", - также говорится в сообщении МИД.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn

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