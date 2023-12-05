TotalEnergies и SOCAR проведут кампании по обнаружению метана с помощью дронов

БАКУ/Trend/ - Французская компания TotalEnergies и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве для проведения кампаний по обнаружению и измерению метана с помощью дронов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на TotalEnergies.

Как отмечается, первая кампания будет проведена на газовом месторождении «Абшерон», а последующие кампании будут запущены в рамках проектов SOCAR в Азербайджане. Эти кампании будут проводиться с использованием технологии AUSEA (воздушный сверхлегкий спектрометр для экологических применений), разработанной TotalEnergies и ее партнерами по исследованиям и разработкам, которая обеспечивает высокоточное обнаружение и количественную оценку выбросов метана от нефтегазовых предприятий.

AUSEA состоит из миниатюрного двойного датчика, установленного на дроне, способного обнаруживать выбросы метана и углекислого газа и в то же время определять их источник. Эта технология была разработана TotalEnergies, Французским национальным центром научных исследований (CNRS) и Реймсским университетом Шампань-Арденны и в настоящее время считается самой точной технологией в мире для обнаружения и измерения выбросов метана.

Отметим, что газоконденсатное месторождение "Абшерон", расположенное примерно в 100 км к юго-востоку от Баку в азербайджанском секторе Каспийского моря, эксплуатируется компанией JOCAP. Первый газ с месторождения "Абшерон" был получен в начале июля этого года.

SOCAR ожидает, что в 2023 году добыча на месторождении составит 1,8 миллиона баррелей нефти и 707 миллионов кубических метров природного газа. Запуск месторождения "Абшерон" является крупнейшим проектом в нефтегазовом секторе Азербайджана после "Шах Дениз-2".

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