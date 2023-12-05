Азербайджанская нефть подешевела​

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого декабря понизилась на 2,91 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 82,68 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,85 доллара (до 81,18 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,04 доллара, составив 62,79 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, четвертого декабря понизилась на 2,85 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 78,25 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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