Азербайджан существенно увеличил экспорт газа

БАКУ/Trend/ - Азербайджан в январе-ноябре 2023 года экспортировал 22,05 миллиарда кубометров газа, что на 9 процентов больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Как передает в среду Trend, информацией об этом поделился в социальной сети Х министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов.

По его словам, в Европу было экспортировано 10,85 миллиарда кубометров, в Турцию - 8,7 миллиарда кубометров, из них 5,1 миллиарда кубометров - по TANAP, и в Грузию - 2,5 миллиарда кубометров.

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