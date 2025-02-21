Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Россией в электроэнергетической сфере (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обсуждены различные аспекты двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией в нефтяной, газовой и электроэнергетической сферах, а также трехсторонние проекты с соседними странами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Москве.

Обсуждения состоялись в ходе встречи посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.



Как сообщается, посол Р. Мустафаев был проинформирован о российском подходе к проблеме укрепления национального технологического суверенитета.



«Было подчеркнуто, что российская сторона искренне дорожит дружескими отношениями с Азербайджаном и высоко оценивает двустороннее сотрудничество с Баку в энергетической сфере. Обеими сторонами была поддержана идея активизации межминистерского диалога и взаимодействия в сфере энергетики через создание соответствующей рабочей группы. Следует отметить, что энергетика является важнейшей сферой двустороннего сотрудничества, которое опирается на огромный совместный многолетний опыт и общую историю», - говорится в сообщении посольства.