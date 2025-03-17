БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) получила лицензии на разведку на одном из блоков Израиля.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.

"В рамках рабочего визита в Израиль мы вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом приняли участие в церемонии вручения лицензий на разведку на блоке "I" Исключительной экономической зоны Израиля (EEZ). Эти лицензии имеют стратегические преимущества с точки зрения укрепления международных позиций SOCAR и использования инновационных практик", - отмечается в публикации.

Напомним, что 31 января 2025 года SOCAR подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10-процентной доли в проекте "Тамар", который является одним из крупнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля и имеет большое значение.

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