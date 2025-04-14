Европа делает ставку на рост импорта газа из Азербайджана - чиновники ЕС говорят о приоритетности Южного газового коридора

БАКУ/Trend/ - 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по "зеленой" энергии, прошедшие в Баку 4 апреля, вновь продемонстрировали возрастающее значение Азербайджана как надежного и стратегически важного партнёра в обеспечении энергетической безопасности Европы. Эти мероприятия стали ключевой площадкой для обсуждения текущих и перспективных направлений сотрудничества в сфере традиционной и возобновляемой энергетики, а также роли Азербайджана в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.

В ходе заседаний представители европейских стран выразили заинтересованность в увеличении объемов поставок азербайджанского газа. Растущий спрос подтверждает высокую востребованность Азербайджана как поставщика, который на практике доказал свою надежность и готовность оперативно реагировать на вызовы энергетического рынка.

Азербайджан, в свою очередь, заявляет о готовности нарастить экспортные поставки, при этом подчёркивается необходимость заключения долгосрочных контрактов, которые станут основой для устойчивого и взаимовыгодного партнёрства. Участники заседаний отметили, что Южный газовый коридор продолжает оставаться важнейшим направлением для диверсификации энергопоставок в Европу, а роль Азербайджана в "зелёной" трансформации региона также неуклонно возрастает.

Как сказал выступая на мероприятии Президент Ильхам Алиев, сегодня, как никогда ранее, очевидно, что энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности стран.

«Я бы также сказал, что сегодня мы можем говорить и о промышленной безопасности, потому что для развития промышленности нам нужны энергоресурсы, нам нужны нефтехимические продукты, нам нужны удобрения, а Азербайджан является производителем и экспортером сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимических продуктов и удобрений.

Наша энергетическая компания SOCAR занимается добычей, переработкой и транспортировкой в Азербайджане и за его пределами. Азербайджан на протяжении многих лет был и будет надежным партнером. И как отметили высокие представители Европейской комиссии, Азербайджан является надежным партнером в сфере энергетики и общеевропейским поставщиком газа. Это правда. География поставок нашего газа расширяется. Со времени нашей последней встречи здесь, в Баку, на 10-м заседании Консультативного совета, получателями нашего природного газа стали еще пять стран», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что важен и процесс заключения долгосрочных контрактов.

«Потому что мы все знаем, что энергетические проекты, нефть и газ, требуют больших инвестиций, а окупаются они через много лет. И, кстати, до сегодняшнего дня то, что мы как страна инвестировали в Южный газовый коридор, все еще не возвращено. Мы все еще не достигли нулевого баланса. Поэтому мы должны быть уверены, что наш газ будет востребован в Европе, которая является нашим основным рынком, еще долгие годы. Если у нас не будет такой гарантии, то ни инвесторы, ни страны не будут вкладывать деньги. Таким образом, возникнет огромный дефицит природного газа. А наши запасы известны. Мы ожидаем начала добычи на новых месторождениях, в первую очередь в глубоководной части Азери-Чираг-Гюнешли. Думаю, мы находимся на заключительном этапе по достижению соглашения о расширении добычи на месторождении Абшерон, переходим ко второй фазе, в результате чего к существующим 1,5 млрд кубометрам добавятся еще как минимум 3 млрд кубометров», - сказал глава государства.

Как сказал в эксклюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен, Азербайджан и ЕС остаются ключевыми энергетическими партнёрами друг для друга.

"В 2024 году ЕС импортировал из Азербайджана около 11,7 миллиарда кубометров газа через Южный газовый коридор, что на 44 процента больше по сравнению с 2021 годом. Азербайджанский газ поступает всё большему числу потребителей в странах Юго-Восточной Европы. Одна из наших главных задач — продолжать реализацию Стратегического энергетического партнёрства с Азербайджаном. Мы способствуем обсуждениям по вопросам газоснабжения, рыночного спроса и необходимых модернизаций ключевой газовой инфраструктуры, одновременно продвигая переход к "чистой" энергии", — заявил он.

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков, в свою очередь, сказал, что его страна активно работает над развитием инфраструктуры для получения дополнительных объемов газа из Азербайджана.

Он подчеркнул, что Болгария неоднократно заявляла о своей заинтересованности в увеличении объемов природного газа, поставляемого из Азербайджана.

«Это ключевой фактор не только для обеспечения энергетической безопасности Болгарии, но и всего региона Юго-Восточной Европы. В условиях боевых действий в Украине и нестабильности цен на энергоресурсы возможности получения дополнительных объемов газа от такого стратегического партнера, как Азербайджан, становятся еще более важными. Поэтому мы продолжим работу по обеспечению поставок, которые гарантируют нам энергетическую безопасность и конкурентоспособные цены на газ», - отметил Станков.

Министр добавил, что Азербайджан играет важную роль как источник диверсификации поставок природного газа и укрепления энергетической безопасности Болгарии и всего региона Юго-Восточной Европы.

Как сказал министр энергетики Республики Молдова Дорин Жунгиету, его страна стремится укрепить свою энергетическую независимость, расширяя доступ к альтернативным маршрутам поставок, в том числе посредством партнёрств, продвигаемых в рамках Южного газового коридора.

Жунгиету напомнил, что Молдова стала первой страной, которая в коммерческих целях начала использовать интерконнектор Греция-Болгария, и одной из первых, кто получил выгоду от первой поставки СПГ через терминал в Александруполисе (Греция).

«Природный газ продолжит играть ключевую роль в энергобалансе Молдовы. Он необходим как для внутренней генерации, так и для обеспечения балансирующих мощностей в условиях роста доли возобновляемых источников энергии. Именно поэтому мы уделяем особое внимание вертикальному коридору как важнейшему проекту для энергетического будущего Молдовы. Дальнейшая диверсификация источников поставок, включая возможный импорт из Азербайджана, будет иметь решающее значение для обеспечения наших энергетических потребностей», - пояснил министр.

Северная Македония также подчеркивает растущую роль Азербайджана в обеспечении надежных поставок газа в Европу.

Так, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска заявила, что ее страна рассматривает Южный газовый коридор как стратегически важный проект для диверсификации поставок природного газа, укрепления энергетической безопасности и ускорения перехода к более устойчивой энергетической системе.

«В этом контексте Северная Македония готова укрепить сотрудничество с Азербайджаном и другими партнерами в рамках Южного газового коридора и предпринять конкретные шаги для обеспечения энергетической стабильности как на национальном, так и на региональном уровнях», - сказала она.

Министр подчеркнула, что в Северной Македонии существует твердая приверженность диверсификации источников поставок газа, и Азербайджан играет ключевую роль как надежный поставщик.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Богларка Иллещ также отмечает, что Азербайджан является для ее страны очень важным партнером по сотрудничеству в сфере энергетики.

«В 2023 году Венгрия получила доступ к 100 миллионам кубометров азербайджанского природного газа с возможностью дальнейшего увеличения объемов импорта в будущем. С корпоративной точки зрения мы предлагаем и поддерживаем дальнейшее укрепление сотрудничества между SOCAR и MVM», - сказала она.

В свою очередь, управляющий директор консорциума Трансадриатического газопровода (TAP) Лука Скьеппати сообщил, что необходимые работы для достижения первого этапа расширения TAP идут без задержек.

Скьеппати считает, что TAP может еще больше укрепить энергетическую безопасность Европы и внести вклад в декарбонизацию за счет постепенного увеличения своей текущей пропускной способности в 10 миллиардов кубометров в год.

Скьеппати отметил, что изначально долгосрочная мощность TAP, составляющая около 10 миллиардов кубометров в год, была распределена между грузоотправителями на основе долгосрочных контрактов на транспортировку газа, подписанных в 2013 году сроком на 25 лет. Эти контракты были необходимы для обеспечения инвестиций в проект.

«Однако TAP может внести еще больший вклад в энергетическую безопасность Европы и достижение целей по декарбонизации, если мы постепенно расширим текущую пропускную способность газопровода. Дополнительные мощности TAP предлагаются рынку в рамках регулярных рыночных тестов, которые проводятся раз в два года, при наличии интереса со стороны рынка. В ходе рыночного теста 2021 года, завершенного в январе 2024 года, были получены обязывающие заявки, которые позволят увеличить мощность газопровода еще на 1,2 млрд кубометров в год к началу 2026 года. Необходимые работы для реализации первого этапа расширения проходят без задержек», - отметил Скьеппати.

Он отметил, что первый этап расширения может заложить основу для дальнейшего увеличения мощности, которое может быть реализовано поэтапно через участие в следующих рыночных тестах.

Итак, Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на европейском энергетическом рынке, выступая в качестве надежного, предсказуемого и долгосрочного партнера. В условиях возрастающей глобальной нестабильности и стремления к диверсификации поставок энергии, европейские страны все чаще обращаются к Азербайджану как к источнику стабильных, устойчивых и взаимовыгодных поставок.

Страна демонстрирует приверженность принципам энергетической солидарности, расширяя экспортные маршруты, модернизируя инфраструктуру и наращивая объемы поставок. Укрепление энергетического диалога с Европой отражается как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, способствуя созданию архитектуры коллективной энергетической безопасности.

При этом Азербайджан не ограничивается традиционными источниками энергии. Переход к «зеленой» экономике стал одним из приоритетов национальной стратегии. Активное сотрудничество с международными партнерами в сфере возобновляемых источников энергии, реализация масштабных проектов в области солнечной и ветровой энергетики – всё это подчеркивает стремление Азербайджана к устойчивому развитию и встраиванию в глобальную повестку борьбы с изменением климата.

Такой сбалансированный подход – сочетание традиционной энергетики с инвестициями в «зеленую» трансформацию – делает Азербайджан важным элементом в европейской энергетической системе настоящего и будущего.