S&P Global Ratings повысило рейтинг двух узбекских банков до «ВВ-»

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и АО «КДБ Банк Узбекистан» с «В+» до «ВВ-» и подтвердило их краткосрочные рейтинги на уровне «В». Прогнозы изменения рейтингов обоих банков — «Стабильные».

Рейтинговое действие обусловлено присвоением рейтингов «ВВ-/В» Республике Узбекистан. По мнению S&P, показатели кредитоспособности суверенного правительства ранее ограничивали рейтинги указанных банков на уровне «В+». В случае НБУ это было обусловлено мнением о том, что уровень кредитоспособности государственных банков коррелирует с соответствующими показателями суверенного правительства. Рейтинги АО «КДБ Банк Узбекистан» также ограничены уровнем суверенных рейтингов, несмотря на тот факт, что оно принадлежит иностранной компании с более высоким уровнем рейтингов и является ее дочерней организацией, «имеющей высокую стратегическую значимость».

Позитивными рейтинговыми факторами являются сильные внешнеэкономические и бюджетные показатели Узбекистана. Эти факторы обусловлены главным образом крупными активами правительства, что частично связано с политикой перевода части доходов от продажи сырьевых товаров в Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ). В то же время суверенные рейтинги ограничены низким уровнем благосостояния, измеряемым показателем ВВП на душу населения. С точки зрения S&P, будущая экономическая политика трудно предсказуема, учитывая высокую централизацию процесса принятия решений и недостаточно развитые институциональную систему сдержек и противовесов и подотчетность. Рейтинги Узбекистана также ограничены низким уровнем гибкости денежно-кредитной политики.

Рейтинги НБУ отражают диверсифицированную бизнес-модель и лидирующую роль банка в выполнении государственных проектов развития и в других негосударственных сегментах рынка. Относительно невысокие показатели прибыли от основной деятельности банка (рассчитанные в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета) обусловлены ограниченным объемом чистого процентного дохода, поскольку НБУ выполняет возложенные на него государством функции по финансированию ключевых отраслей экономики и данная деятельность характеризуется ограниченным коэффициентом доходности, определяемым распоряжениями правительства. На протяжении экономического цикла НБУ демонстрировал стабильные показатели прибыльности, однако S&P полагает, что способность генерировать прибыль по-прежнему недостаточно высока по сравнению с ожидаемыми темпами роста активов. Наконец, S&P полагает, что НБУ имеет более высокий уровень диверсификации ресурсной базы в сравнении с сопоставимыми узбекистанскими банками и «адекватные» показатели ликвидности. Оценка позиции НБУ по риску отражает, с одной стороны, значительную текущую поддержку от государства (прямую и опосредованную, через государственные гарантии), а с другой — высокий уровень концентрации, значительный объем кредитов в иностранной валюте и стратегию, предусматривающую быстрый рост бизнеса.

S&P оценивает характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) банка на уровне «bb-». S&P полагает, что НБУ имеет высокую системную значимость для банковского сектора Узбекистана, а также является организацией, связанной с государством (ОСГ), что обусловливает «очень высокую» вероятность получения экстраординарной поддержки со стороны Правительства Республики Узбекистан. Однако рейтинги банка не включают ступеней позитивной корректировки за счет предоставления поддержки, поскольку оценка SACP НБУ соответствует уровню суверенных рейтингов.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам НБУ отражает, с одной стороны, ожидания S&P Global Ratings относительно дальнейшего получения государственной поддержки в ближайшие 12 месяцев, а с другой — риски для кредитоспособности узбекистанских банков ввиду сложностей, связанных с высокими экономическими и отраслевыми рисками, которым подвержены банки, действующие в Республике Узбекистан.

Кредитоспособность государственных банков тесно связана с кредитоспособностью Республики Узбекистан. В связи с этим повышение рейтингов НБУ маловероятно в ближайшие 12 месяцев и возможно лишь в случае повышения нашей оценки кредитоспособности суверенного правительства. Маловероятно, что улучшение факторов, зависящих непосредственно от деятельности НБУ, сможет обусловить повышение рейтингов в течение ближайшего года.

S&P может понизить рейтинги банка в ближайшие 12 месяцев в случае усиления экономических и отраслевых рисков в стране, например вследствие ухудшения кредитоспособности Правительства Республики Узбекистан. Понижение рейтингов, связанное с ухудшением показателей НБУ, маловероятно в краткосрочной перспективе и потребовало бы значительного ухудшения «адекватного» в настоящее время качества активов, а также снижения показателей капитализации (о чем будет свидетельствовать снижение прогнозируемого коэффициента капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), до уровня менее 3 процента).

Рейтинги АО «КДБ Банк Узбекистан» отражают небольшую долю банка на рынке кредитования, стабильную базу вкладчиков, значительные запасы ликвидности и существенно более высокие показатели фондирования, чем у сопоставимых организаций. Рейтинги S&P также учитывают стратегические планы банка по быстрому увеличению объемов кредитования в ближайшие два года. После присвоения рейтингов Республике Узбекистан S&P считает, что показатели капитализации АО «КДБ Банк Узбекистан» оказывают позитивное влияние на его рейтинги с учетом значительного объема средств, размещенный на счетах Центрального банка Республики Узбекистан (около 20-25 процентов активов). Ранее, до момента присвоения суверенных кредитных рейтингов Узбекистану, S&P применял более консервативные риск-веса при расчете коэффициента RAC АО «КДБ Банк Узбекистан». S&P ожидает, что банк сможет поддерживать запасы капитала на значительном уровне, при котором коэффициент RAC составит почти 10,8 процента по состоянию на конец 2019 года. Как следствие, S&P повышает оценку SACP АО «КДБ Банк Узбекистан» с «b+» до «bb-».

S&P считает АО «КДБ Банк Узбекистан» дочерней организацией Korea Development Bank (AA/Стабильный/A-1+), «имеющей высокую стратегическую значимость». S&P полагает, что существует «высокая» вероятность предоставления банку экстраординарной поддержки со стороны материнского банка в форме капитала или ликвидности в случае необходимости. В соответствии с критериями S&P Global Ratings, рейтинги дочерних организаций, имеющих «высокую» стратегическую значимость для группы, могут превышать оценку SACP не более чем на три ступени. В то же время S&P ограничивает рейтинги АО «КДБ Банк Узбекистан» уровнем долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Республики Узбекистан по обязательствам в иностранной валюте.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам АО «КДБ Банк Узбекистан» отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Республики Узбекистан.

S&P может повысить долгосрочный рейтинг АО «КДБ Банк Узбекистан» или пересмотреть прогноз на «Позитивный» в ближайшие 12 месяцев в случае аналогичного рейтингового действия в отношении Республики Узбекистан при условии, что готовность материнской организации, Korea Development Bank, оказывать банку экстраординарную поддержку в случае необходимости останется неизменной.

S&P может предпринять негативное рейтинговое действие в случае аналогичного действия в отношении суверенных рейтингов. Негативное рейтинговое действие также может быть обусловлено значительным ухудшением оценки SACP и изменением готовности материнской организации оказывать банку экстраординарную поддержку в случае необходимости, однако такое развитие событий маловероятно.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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