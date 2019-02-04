В руководстве азербайджанской СК новое назначение

4 февраля 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Орхан Рзаев назначен заместителем председателя правления азербайджанской страховой компании (СК) “Ateshgah Insurance”, сообщили в понедельник Trend в СК.

Решение принято на заседании совета директоров.

На данный момент председателем правления “Ateshgah Insurance” является Азер Алиев.

Отмечается, что Орхан Рзаев работает в “Ateshgah Insurance” с 2005 года. Он занимал различные должности в отделе обслуживания клиентов, отделе прямых продаж, работал менеджером по розничным продажам и региональным менеджером по продажам, а также в качестве члена совета директоров.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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