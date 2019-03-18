В Азербайджане автомобилями будут обеспечены около 600 инвалидов

18 марта 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах в сфере обеспечения автомобилями по медицинским показаниям для получения специального транспорта лиц, ставших инвалидами во время защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, в событиях 20 января 1990 года, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалидов Второй мировой войны и приравненных к ним лиц, очередной важный шаг по повышению благосостояния населения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствии с распоряжением из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения выделяются пять миллионов манатов, что позволит дополнительно приобрести более 400 автомобилей для этих категорий граждан в текущем году.

Таким образом, в этом году инвалидам войны и приравненным к ним лицам будет передано до 600 автомобилей.

В прошлом году этой категории граждан были переданы 6 144 автомобиля.

В настоящее время число граждан, стоящих в очереди на обеспечение легковым автомобилем за счет госбюджета, составляет 997 человек, около 600 из которых будут обеспечены автомобилями в этом году.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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