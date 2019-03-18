Kapital Bank оплачивает страховой взнос при получении кредита

18 марта 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank продолжает предлагать клиентам льготную кредитную акцию по случаю праздника Новруз. В рамках акции, страховой взнос, применяемый при оформлении кредита, будет оплачиваться банком. Каждый, кто имеет официальный доход, может взять кредит до 3000 манат в Kapital Bank и выплачивать всего 99 манат ежемесячно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 19%. Согласно условиям акции, кредит может быть выдан без поручителя, а клиенты, воспользовавшиеся кредитом, получат в качестве подарка карту BirKart. Акция продлится до 14 апреля 2019 года. Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок — от 3 до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Кроме того, Kapital Bank по случаю Новруз байрамы будет работать и в праздничные дни. Список работающих филиалов опубликован на сайте банка – https://goo.gl/fDVpNh.

Kapital Bank поздравляет Азербайджанский народ с праздником Новруз, желает всем здоровья, благополучия и новых успехов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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