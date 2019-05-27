Банковские металлы в Азербайджане дорожают

27 мая 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 27 мая подорожала на 4,9725 маната, составив 2187,543 маната, серебра - на 0,0826 маната, до 24,8578 маната, платины - на 1,9805 маната, до 1366,715, палладия - на 20,043 маната, до 2263,805 маната.

Название

27.05.2019

24.05.2019

Золото

XAU

2187.5430

2182.5705

Серебро

XAG

24.8578

24.7752

Платина

XPT

1366.7150

1364.7345

Палладий

XPD

2263.8050

2243.7620

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 27 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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