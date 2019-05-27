Банковские металлы в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 27 мая подорожала на 4,9725 маната, составив 2187,543 маната, серебра - на 0,0826 маната, до 24,8578 маната, платины - на 1,9805 маната, до 1366,715, палладия - на 20,043 маната, до 2263,805 маната.
|
Название
|
27.05.2019
|
24.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2187.5430
|
2182.5705
|
Серебро
|
XAG
|
24.8578
|
24.7752
|
Платина
|
XPT
|
1366.7150
|
1364.7345
|
Палладий
|
XPD
|
2263.8050
|
2243.7620
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 27 мая составляет 1,7 AZN/USD.
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