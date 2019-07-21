В Грузии вырос индекс цен на промышленные товары местных производителей

21 июля 2019 11:49 (UTC+04:00)

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