Золото и серебро в Азербайджане подешевели

22 июля 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 22 июля понизилась по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 июля подешевела на 25,058 маната, составив 2426,7925 маната, серебра - на 0,0969 маната, до 27,7878 маната, платины - на 9,656 маната, до 1445, 6375 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,7685 маната, составив 2575, 9250 маната.

Название

22.07.2019

19.07.2019

Золото

XAU

2426.7925

2451.8505

Серебро

XAG

27.7878

27.8847

Платина

XPT

1445.6375

1455.2935

Палладий

XPD

2575.9250

2597.6935

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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