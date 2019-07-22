Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 22 июля понизилась по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 22 июля подешевела на 25,058 маната, составив 2426,7925 маната, серебра - на 0,0969 маната, до 27,7878 маната, платины - на 9,656 маната, до 1445, 6375 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,7685 маната, составив 2575, 9250 маната.
|
Название
|
22.07.2019
|
19.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2426.7925
|
2451.8505
|
Серебро
|
XAG
|
27.7878
|
27.8847
|
Платина
|
XPT
|
1445.6375
|
1455.2935
|
Палладий
|
XPD
|
2575.9250
|
2597.6935
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 22 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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