В портале правительственных платежей появилась новая услуга

БАКУ /Trend/ - Муниципальные платежи можно будет осуществлять на Портале правительственных платежей, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

С шестого сентября появилась возможность оплачивать муниципальные выплаты посредством Портала правительственных платежей. В систему входит возможность оплаты для 700 налогоплательщиков 1,607 тысячи муниципальных органов. К этой системе подключены 30 банков, свыше 2,5 тысячи филиалов и отделений «Азерпочт», а также около 1,3 тысячи платежных терминалов.

Сегодня обеспечивается централизация 550 услуг, включая более 400 государственных услуг интегрированных организаций.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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