Официальный курс узбекского сума на 19-25 ноября

18 ноября 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать с 19 по 25 ноября текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк.

Согласно данным ЦБ, доллар США подорожал на 10,19 сума и составил 9500,96 сума.

Единая европейская валюта подорожала на 43,53 сума. Теперь за один евро дают 10498,56 сума.

Российский рубль подорожал на 0,19 сума и составил 149,01 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь вырос.

Напомним, что повышение волатильности обменного курса наблюдалось в августе на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана. С начала года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

С 20 августа коммерческие банки начали продавать наличную иностранную валюту через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов)

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