VTB реструктуризировал 56% проблемных кредитов

БАКУ /Trend/ - Председатель правления российского банка VTB в Азербайджане Евгений Кирин рассказал о процессе выплаты компенсаций и реструктуризации проблемных кредитов за 2019 год.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кирина, совокупный размер портфеля реструктуризации составлял 19,9 миллиона манатов, из которых банк реструктуризировал 52 процента.

Что касается доли реструктуризированных кредитов в количественном показателе, то, как отметил Кирин, банком было реструктуризировано 56 процентов из 5,7 тысячи кредитных договоров.

Напомним, сегодня в Баку прошла пресс-конференция "дочки" российского банка VTB в Азербайджане. На пресс-конференции были обсуждены итоги года и стратегия на 2019-2022 годы

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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