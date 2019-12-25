Турция выделит минобороны Грузии $17 млн

БАКУ/Trend/ - Турция в рамках соглашения о военном сотрудничестве выделяет министерству обороны Грузии грант в размере 100 миллионов турецких лир (около $17 миллионов долларов).

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу грузинского военного ведомства.

Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Грузии и Турции в рамках которого выделяются средства, было подписано в Анкаре после переговоров главы минобороны Грузии Ираклия Гарибашвили с турецким коллегой Хулуси Акаром.

На встрече Гарибашвили поблагодарил турецкого министра за поддержку, а также отметил роль Турции в процессе интеграции Грузии в НАТО.

На переговорах обсуждались пути усиления грузинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном, отмечается в сообщении.

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт товаров оборонной промышленности Турции в Грузию вырос на 37,85 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 3,969 миллиона долларов.

В ноябре 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Грузию также вырос на 107 процентов по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 670,720 тысячи долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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