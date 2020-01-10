АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство

10 января 2020 22:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Внедряя современные методы ведения сельского хозяйства и механизацию, Азербайджан может повысить производительность труда и создать страну, обеспеченную сельскохозяйственным продовольствием.

Как сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР) об этом говорится в обзоре АБР, посвященной развитию сельского хозяйства в Центральной Азии.

Азербайджан должен адаптировать свою экономику к более устойчивому будущему, полагаясь на возобновляемые ресурсы, а не на добывающие, считает АБР.

Также в обзоре отмечено, что несмотря на то, что Азербайджан делает большой акцент на разведение зерновых культур, условия в стране лучше подходят для садоводческого производства.

Напомним, Азиатский банк развития является одним из крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана. С момента вступления страны в членство АБР в 1999 году Азербайджан получил от Банка кредиты объемом свыше четырех миллиардов долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанское предприятие огласило объемы производства куриного мяса
Бизнес 20:37
Азербайджан лидирует по числу посетивших Грузию иностранцев
Туризм 19:25
Винный завод Азербайджана огласил планы на текущий год
Бизнес 17:52
Служба “Детская Горячая Линия”, функционирующая при поддержке Azercell, приняла 5061 обращений в 2019 году
Общество 17:35
ГПЗ Азербайджана разработает новую линейку промышленной продукции
Бизнес 17:19
Завод металлоконструкций в Азербайджане огласил объемы производства
Бизнес 17:06
Лента новостей
Aston Martin отказался от производства электрокара
В мире 22:19
Мощный вирус-вымогатель стал самым опасным кибероружием в мире
В мире 21:49
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 15 человек
Другие страны 21:39
Искаженная карта Нагорного Карабаха удалена с интернет-сайта Horizon 2020 (ФOTO)
Нагорно-карабахский конфликт 21:21
Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики
Другие страны 21:11
США ввели санкции против иранских чиновников и компаний
США 20:52
Сколько нефти добыли нефтегазовые компании Казахстана в 2019 году?
Энергетика 20:46
С 2020 года сахар в Узбекистане продается только через биржу
Бизнес 20:37
Азербайджанское предприятие огласило объемы производства куриного мяса
Бизнес 20:37