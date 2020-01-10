АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство

БАКУ/Trend/ - Внедряя современные методы ведения сельского хозяйства и механизацию, Азербайджан может повысить производительность труда и создать страну, обеспеченную сельскохозяйственным продовольствием.

Как сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР) об этом говорится в обзоре АБР, посвященной развитию сельского хозяйства в Центральной Азии.

Азербайджан должен адаптировать свою экономику к более устойчивому будущему, полагаясь на возобновляемые ресурсы, а не на добывающие, считает АБР.

Также в обзоре отмечено, что несмотря на то, что Азербайджан делает большой акцент на разведение зерновых культур, условия в стране лучше подходят для садоводческого производства.

Напомним, Азиатский банк развития является одним из крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана. С момента вступления страны в членство АБР в 1999 году Азербайджан получил от Банка кредиты объемом свыше четырех миллиардов долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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