Облигации Министерства финансов Азербайджана привлекли многократный спрос

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана, стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона восемь инвесторов подали 13 заявок в ценовом диапазоне от 94,6187 маната (при доходности в девять процентов) до 101,52 маната (5,1899 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций была установлена ​​на уровне 101,5202 маната (5,1899 процента), средневзвешенная цена составила столько же – 101,5202 маната (5,1899 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 42,295 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – первого марта 2022 года.

Участники торгов должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до 4 марта 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)