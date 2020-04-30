Премьер-министр Грузии благодарит Всемирный банк за поддержку

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил Всемирный банк и его регионального директора по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса за выделение 80 миллионов долларов для усиления реагирования страны на COVID-19, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Благодарен Всемирному банку за дополнительную финансовую поддержку в размере 80 миллионов долларов. Более того, мы продолжаем нашу работу над проектом Log-In Georgia, который подключит более 700 сельских районов к интернету. Вместе мы преодолеем этот кризис. Спасибо, Себастьян Молинеус, за ваши усилия!» - написал Гахария в своем твиттере.

Это финансирование является частью Пакета быстрого реагирования (FTCF) Всемирного банка на COVID-19.

Всемирный банк также сотрудничает с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для предоставления Грузии дополнительных 100 миллионов долларов США в рамках совместного соглашения о софинансировании.

Кроме того, Всемирный банк также намерен поддерживать цифровую связь и инфраструктуру в рамках предстоящей реализации проекта Log-In Georgia, который поддержит план правительства по подключению более 700 деревень к интернету через оптико-волоконные кабельные сети.

Отметим, что в 1992 году Грузия стала членом Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), в 1993 году - Международной ассоциации развития, в 1998 году - Черноморского банка торговли и развития.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)