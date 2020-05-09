Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ/Trend/ - На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
27 апреля
|
1,7
|
4 мая
|
1,7
|
28 апреля
|
1,7
|
5 мая
|
1,7
|
29 апреля
|
1,7
|
6 мая
|
1,7
|
30 апреля
|
1,7
|
7 мая
|
1,7
|
1 мая
|
1,7
|
8 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 1,8469 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
27 апреля
|
1,8432
|
4 мая
|
1,8595
|
28 апреля
|
1,8394
|
5 мая
|
1,8533
|
29 апреля
|
1,8445
|
6 мая
|
1,8428
|
30 апреля
|
1,8459
|
7 мая
|
1,8357
|
1 мая
|
1,8607
|
8 мая
|
1,8433
|
Средний курс за неделю
|
1,8467
|
Средний курс за неделю
|
1,8469
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0228 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
27 апреля
|
0,0228
|
4 мая
|
0,0227
|
28 апреля
|
0,0228
|
5 мая
|
0,0227
|
29 апреля
|
0.0230
|
6 мая
|
0,0231
|
30 апреля
|
0.0233
|
7 мая
|
0,0229
|
1 мая
|
0,0228
|
8 мая
|
0,0230
|
Средний курс за неделю
|
0,0229
|
Средний курс за неделю
|
0,0228
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2396 маната за одну лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
27 апреля
|
0,2438
|
4 мая
|
0,2419
|
28 апреля
|
0,2431
|
5 мая
|
0,2412
|
29 апреля
|
0,2435
|
6 мая
|
0,24
|
30 апреля
|
0,2444
|
7 мая
|
0,2358
|
1 мая
|
0,2432
|
8 мая
|
0,2393
|
Средний курс за неделю
|
0,2436
|
Средний курс за неделю
|
0,2396
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: agdzhaev