Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ/Trend/ - На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 апреля 1,7 4 мая 1,7 28 апреля 1,7 5 мая 1,7 29 апреля 1,7 6 мая 1,7 30 апреля 1,7 7 мая 1,7 1 мая 1,7 8 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 1,8469 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 апреля 1,8432 4 мая 1,8595 28 апреля 1,8394 5 мая 1,8533 29 апреля 1,8445 6 мая 1,8428 30 апреля 1,8459 7 мая 1,8357 1 мая 1,8607 8 мая 1,8433 Средний курс за неделю 1,8467 Средний курс за неделю 1,8469

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0228 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 апреля 0,0228 4 мая 0,0227 28 апреля 0,0228 5 мая 0,0227 29 апреля 0.0230 6 мая 0,0231 30 апреля 0.0233 7 мая 0,0229 1 мая 0,0228 8 мая 0,0230 Средний курс за неделю 0,0229 Средний курс за неделю 0,0228

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2396 маната за одну лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 апреля 0,2438 4 мая 0,2419 28 апреля 0,2431 5 мая 0,2412 29 апреля 0,2435 6 мая 0,24 30 апреля 0,2444 7 мая 0,2358 1 мая 0,2432 8 мая 0,2393 Средний курс за неделю 0,2436 Средний курс за неделю 0,2396

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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