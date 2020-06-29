Манат растет по отношению к валютам основных торговых партнеров Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9114 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют 29.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9114 -0,0011 0,0534 -0,0204 1 российский рубль 0,0243 -0,0001 0,0005 -0,0026 1 турецкая лира 0,248 0 -0,0022 -0,0462 1 австралийский доллар 1,1687 0,0016 0,0566 -0,0229 1 аргентинский песо 0,0242 -0,0001 -0,0008 -0,0156 1 белорусский рубль 0,7121 -0,0044 -0,0001 -0,1204 1 бразильский реал 0,31 -0,0080 0,0038 -0,1350 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0982 0,0007 0,0020 -0,0217 100 южнокорейских вон 0,1416 0,0007 0,0043 -0,0054 1 чешская крона 0,0714 -0,0001 0,0030 -0,0045 100 чилийских песо 0,2078 0,0003 -0,0039 -0,0422 1 китайский юань 0,2402 0 0,0015 -0,0071 1 датская крона 0,2565 -0,0001 0,0074 -0,0023 1 грузинский лари 0,5561 -0,0002 0,0234 -0,0374 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0,0001 0,0016 1 индийская рупия 0,0225 0,0001 0,0001 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 2,1026 -0,0081 0,0265 -0,0516 100 индонезийских рупий 0,0119 -0,0001 0,0003 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1827 0,0014 0,0065 -0,0005 1 швейцарский франк 1,795 0,0033 0,0449 0,0520 1 израильский шекель 0,4958 0,0025 0,0133 0,0201 1 канадский доллар 1,2441 -0,0020 0,0302 -0,0539 1 кувейтский динар 5,5246 0,0004 0,0203 -0,0793 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0225 -0,0001 -0,0001 -0,0011 100 ливанских фунтов 0,1125 0,0007 0,0005 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,3966 -0,0006 0,0068 -0,0139 1 мексиканский песо 0,0738 -0,0006 -0,0001 -0,0148 1 молдавская лея 0,0988 0,0005 0,0027 0,0050 1 египетский фунт 0,1052 0 -0,0021 0,0034 1 норвежская крона 0,1754 0,0001 0,0060 -0,0242 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 0,4277 -0,0012 0,0163 -0,0267 1 сингапурский доллар 1,22 -0,0010 0,0237 -0,0359 1 саудовский риал 0,4532 0,0001 0,0006 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3411 -0,0041 0,0191 -0,0221 1 тайваньский доллар 0,0576 0 0,0009 0,0028 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0637 -0,0001 -0,0001 -0,0013 100 японских иен 1,5874 0,0008 0,0050 0,0081 1 новозеландский доллар 1,0928 0,0017 0,0553 -0,0461

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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