Манат растет по отношению к валютам основных торговых партнеров Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9114 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют
|
29.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9114
|
-0,0011
|
0,0534
|
-0,0204
|
1 российский рубль
|
0,0243
|
-0,0001
|
0,0005
|
-0,0026
|
1 турецкая лира
|
0,248
|
0
|
-0,0022
|
-0,0462
|
1 австралийский доллар
|
1,1687
|
0,0016
|
0,0566
|
-0,0229
|
1 аргентинский песо
|
0,0242
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0156
|
1 белорусский рубль
|
0,7121
|
-0,0044
|
-0,0001
|
-0,1204
|
1 бразильский реал
|
0,31
|
-0,0080
|
0,0038
|
-0,1350
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0982
|
0,0007
|
0,0020
|
-0,0217
|
100 южнокорейских вон
|
0,1416
|
0,0007
|
0,0043
|
-0,0054
|
1 чешская крона
|
0,0714
|
-0,0001
|
0,0030
|
-0,0045
|
100 чилийских песо
|
0,2078
|
0,0003
|
-0,0039
|
-0,0422
|
1 китайский юань
|
0,2402
|
0
|
0,0015
|
-0,0071
|
1 датская крона
|
0,2565
|
-0,0001
|
0,0074
|
-0,0023
|
1 грузинский лари
|
0,5561
|
-0,0002
|
0,0234
|
-0,0374
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0,0001
|
0,0016
|
1 индийская рупия
|
0,0225
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1026
|
-0,0081
|
0,0265
|
-0,0516
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
-0,0001
|
0,0003
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1827
|
0,0014
|
0,0065
|
-0,0005
|
1 швейцарский франк
|
1,795
|
0,0033
|
0,0449
|
0,0520
|
1 израильский шекель
|
0,4958
|
0,0025
|
0,0133
|
0,0201
|
1 канадский доллар
|
1,2441
|
-0,0020
|
0,0302
|
-0,0539
|
1 кувейтский динар
|
5,5246
|
0,0004
|
0,0203
|
-0,0793
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0225
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0011
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,0007
|
0,0005
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3966
|
-0,0006
|
0,0068
|
-0,0139
|
1 мексиканский песо
|
0,0738
|
-0,0006
|
-0,0001
|
-0,0148
|
1 молдавская лея
|
0,0988
|
0,0005
|
0,0027
|
0,0050
|
1 египетский фунт
|
0,1052
|
0
|
-0,0021
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,1754
|
0,0001
|
0,0060
|
-0,0242
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,4277
|
-0,0012
|
0,0163
|
-0,0267
|
1 сингапурский доллар
|
1,22
|
-0,0010
|
0,0237
|
-0,0359
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3411
|
-0,0041
|
0,0191
|
-0,0221
|
1 тайваньский доллар
|
0,0576
|
0
|
0,0009
|
0,0028
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0637
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0013
|
100 японских иен
|
1,5874
|
0,0008
|
0,0050
|
0,0081
|
1 новозеландский доллар
|
1,0928
|
0,0017
|
0,0553
|
-0,0461
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili