ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых", - говорится в сообщении.

Федеральная резервная система США также объявила о продлении процедуры временного выкупа для иностранных и международных валютных органов (FIMA Repo Facility).

"Механизм первоначально был запущен 31 марта 2020 года. Его продление позволит одобренным держателям счетов FIMA продолжать временно обменивать свои казначейские ценные бумаги США, хранящиеся в федеральном резерве, на доллары США, которые затем могут быть предоставлены учреждениям в их юрисдикциях", - говорится в сообщении.