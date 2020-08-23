Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $15 млрд

Финансы 23 августа 2020 16:00 (UTC+04:00)
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $15 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,032 миллиарда долларов США, что на 27,4 процента меньше аналогичного показателя 2019 года, передает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 9,13 миллиарда долларов, что составило сокращение экспорта в годовом исчислении на 25,6 процента. Удельный вес экспорта за месяц сократился на 1,85 процентных пункта, однако за год увеличился на 1,5 процентных пункта, до 62,6 процента от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-июль 2020 года составил 5,9 миллиона долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 29,8 процента.

Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота сократился на 1,5 процентных пункта, до 39,25 процента от общего объема.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 604 миллиона долларов, но тем не менее осталось положительным, составив 3,23 миллиарда долларов США.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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