Прогноз относительно дефицита счета текущих операций Азербайджана улучшился - МВФ

Финансы 14 октября 2020 14:21 (UTC+04:00)
Прогноз относительно дефицита счета текущих операций Азербайджана улучшился - МВФ
В Иране начали производство 15 ветеринарных препаратов
В Иране начали производство 15 ветеринарных препаратов
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Иран экспортировал более 2,3 млн тонн металлургической продукции
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Объемы производства стали в Иране выросли на 6%
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