МВФ ухудшил экономические прогнозы по Армении на 2020-2021 года

Финансы 14 октября 2020 15:10 (UTC+04:00)
МВФ ухудшил экономические прогнозы по Армении на 2020-2021 года

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) по Армении, в текущем году ВВП этой страны сократится на 4,5 процента, несмотря на то, что апрельский прогноз фонда подразумевал сокращение экономики Армении всего на 1,5 процента, сообщает Trend со ссылкой на октябрьский выпуск отчета МВФ "World Economic Outlook".

По данным фонда, инфляция в 2020 году в Армении замедлится до 0,9 процента, а в следующем году рост цен в Армении составит два процента.

Сообщается, что по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) дефицит счета текущих операций Армении в 2020 году составит 8,8 процента от ВВП. В предыдущем году валютным фондом также был зафиксирован дефицит счета текущих операций в Армении, составив 8,2 процента от ВВП.

Также МВФ прогнозирует в Армении рост безработицы до 22,3 процента, вопреки опубликованным в апреле прогнозам фонда по безработице в этой стране в 19 процентов на текущий год. Таким образом, количество безработных затронет более 1/5 части всего населения Армении.

Отметим, что в прошлом году уровень безработицы в Армении составил 18,9 процента, а население Армении в текущем году составило около 2,9 миллиона человек.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

Тwitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Географическое положение Туркменистана создает ряд возможностей для сотрудничества с Польшей
Географическое положение Туркменистана создает ряд возможностей для сотрудничества с Польшей
Туркменистан значительно увеличил экспорт томатов
Туркменистан значительно увеличил экспорт томатов
ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер
ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер
Loading Bars
Лента новостей
УМК, РПЦ и Еврейская религиозная община Гянджи распространили обращение Политика 16:05
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил отметку в $15 млрд Бизнес 16:02
Нападение Армении на Гянджу разбивает надежды на урегулирование карабахского конфликта мирным путем - турецкий эксперт Нагорно-карабахский конфликт 15:58
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 села Физулинского района, 5 сел Ходжавендского района Политика 15:49
Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот ЦБА Финансы 15:47
Правда у каждого своя, но истина все-таки должна быть одна - президент ФНКА АзерРо Нагорно-карабахский конфликт 15:46
В январе-сентябре увеличился экспорт стали из Турции в Россию Турция 15:38
Пакистан сократил импорт стали из Турции Турция 15:37
Необходимо усилить внимание к соблюдению правил карантина и санитарно-гигиеническим требований - TƏBİB Общество 15:35
Информационная война, которую пытается вести Армения против Азербайджана, не выдерживает никакой критики - украинский военный обозреватель (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:31
С нетерпением ждем возвращения в город Шуша, где проведем фестиваль мугама – дочь Хана Шушинского Социум 15:30
Дальнейшее развитие АПК обсудили депутаты Сената Казахстана Казахстан 15:28
В промышленном производстве Азербайджана наблюдается спад Бизнес 15:25
В результате армянского обстрела серьезно пострадала церковь в Гяндже - настоятель Политика 15:24
Географическое положение Туркменистана создает ряд возможностей для сотрудничества с Польшей Транспорт 15:20
Экспорт стали в Узбекистан сократился - Минторговли Турции Турция 15:13
МВФ ухудшил экономические прогнозы по Армении на 2020-2021 года Финансы 15:10
Увеличился экспорт цемента из Турции в Грузию Турция 15:07
Франция увеличила импорт цемента из Турции Турция 15:06
Увеличился экспорт стали из Турции в Кыргызстан Турция 15:06
ВС Армении отступили на северном и южном направлениях в зоне нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 15:06
Кабмин Азербайджана информирует зарубежных партнеров о провокациях Армении Политика 15:04
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 15:02
Сократился экспорт цемента из Турции в Марокко Турция 15:00
Отношение общественности в Грузии к карабахскому конфликту обсуждено на площадке "Наше время" (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:59
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах (ФОТО) Экономика 14:57
3 студента UNEC успешно завершили программу международного бакалавриата Лондонской школы экономики/Лондонского университета Общество 14:57
Армения совершила преступление против человечности, открыв огонь со своей территории по мирному населению Гянджи - Эльчин Амирбеков Политика 14:56
Разрушенная в Тертере школа (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 14:56
Иран сократил импорт стали из Турции Турция 14:54
Увеличился эскпорт стали из Турции в Ирак Турция 14:52
Азербайджан лишь освобождает свои земли от оккупации - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 14:50
Грузия увеличила импорт стали из Турции Турция 14:49
Активизация COVID-19 в осенне-зимний период ожидаема - TƏBİB Общество 14:48
В Азербайджане выявлены 369 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 102 человека Общество 14:44
Туркменистан значительно увеличил экспорт томатов Бизнес 14:42
Посол Японии в Азербайджане посетил Сумгайытский химический промышленный парк Бизнес 14:34
В Азербайджане выделено бизнес-кредитов на сумму 90 млн. манатов - Минэкономики Финансы 14:31
На улицах Бостона разместили плакаты об армянской оккупации Нагорно-карабахский конфликт 14:31
Музей азербайджанской литературы направил обращение музеям мира в связи с ракетным обстрелом Гянджи Общество 14:30
TAP - жизненно важный проект для Греции и всего ЕС - советник по экономическим вопросам Энергетика 14:26
Инфляция в Азербайджане повысилась Финансы 14:23
Прогноз относительно дефицита счета текущих операций Азербайджана улучшился - МВФ Финансы 14:21
Казахстанский горно-металлургический сектор сумел адаптироваться к новым реалиям - МИИР Бизнес 14:20
Завтра в Баку до 23 градусов тепла, ветер юго-восточный Общество 14:19
Италия сократила импорт стали из Турции Турция 14:18
Израиль сократил импорт стали из Турции Турция 14:18
Казахстан сократил импорт стали из Турции Турция 14:17
Известные личности исполняют гимн Азербайджана! Мы поступимся жизнью, но ни пядью нашей Родины (ВИДЕО) Культура 14:15
ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер Тендеры 14:15
То, что творит Армения, это геноцид и террористический акт - протоиерей Константин Поминов Нагорно-карабахский конфликт 14:14
Омбудсмен Азербайджана обратилась к региональному директору ЮНИСЕФ Нагорно-карабахский конфликт 14:03
Уничтожен еще один армянский БПЛА - минобороны Азербайджана Политика 13:54
В церкви в Гяндже прошла поминальная служба по жертвам ракетных обстрелов Армении (ФОТО) Общество 13:53
Участвующие в боях на оккупированных территориях наемники автоматически превращаются в легитимную цель армии Азербайджана - помощник Президента Политика 13:47
Заявление минобороны Армении о готовности наносить удары по любым военным объектам в Азербайджане - крайне опасно – Игорь Коротченко Нагорно-карабахский конфликт 13:31
Информация об обстреле с иранской стороны территории Азербайджана ложная - посольство Политика 13:26
ВС Армении выпустили снаряд по центру Тертера, разрушен торговый центр (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:16
Азербайджан готов на переговоры, но не на бесконечные - Администрация Президента (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:14
ВС Армении обстреляли населенные пункты Физулинского района ракетами "Смерч" (ФОТО) Политика 13:11
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО) Политика 13:07
Азербайджанские дизайнеры представили коллекцию из военного камуфляжа в поддержку армии (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 13:01
"Карабах – это Азербайджан!" - выставка патриотических плакатов в Баку (ФОТО) Культура 12:59
Телеканал France 24 показал репортаж о ракетном обстреле Гянджи ВС Армении (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:57
Обнародован объем экспортированных нефтепродуктов из Туркменистана в Грузию Энергетика 12:51
Туркменистан и Пермский край РФ определяют новые сферы сотрудничества Бизнес 12:48
В России выявили 14 231 случай заражения коронавирусом за сутки Россия 12:47
Средняя месячная номинальная зарплата по Азербайджану достигла 710 манатов Финансы 12:47
Азербайджан защищает свои территории от незаконного иностранного военного присутствия - украинский депутат Нагорно-карабахский конфликт 12:46
ВС Армении выпустили снаряд по жилому дому в Агдаме, ранен мирный житель Политика 12:44
Министерство обороны Азербайджана предупредило Армению Политика 12:34
В решающий момент Путин внес свой вклад в переговоры по Карабаху - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 12:33
Лавров убежден, что политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно Нагорно-карабахский конфликт 12:24
ВС Армении выпустили более 10 снарядов по селу Гарадаглы в Агдаме (ФОТО) Политика 12:21
Генпрокуратура Азербайджана назвала имена 8 раненых в Тертере Политика 12:17
Международный валютный фонд прогнозирует снижение безработицы в Азербайджане Финансы 12:12
С начала армянских провокаций погибло 43 мирных жителя - Генпрокуратура Азербайджана Политика 12:08
Процесс полного внедрения аграрного страхования в Азербайджане будет запущен в 2021 г. Финансы 12:03
Используя современную боевую тактику, азербайджанская армия уничтожает огневые точки ВС Армении - военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 11:56
Цена на азербайджанскую нефть превысила $41 за баррель Финансы 11:54
Мурал с изображением Государственного флага Азербайджана в Ичери Шехер (ФОТО) Культура 11:52
В случае атак с территории Армении Азербайджан сохраняет за собой право обезвреживания легитимных военных целей - помощник Президента Политика 11:49
ВС Армении обстреливают села Агдама, в дом попало 3 снаряда (ФОТО) Политика 11:48
Шойгу призвал Армению и Азербайджан соблюдать московское соглашение по Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 11:43
Тертер - азербайджанский «Сталинград» в борьбе с нацизмом Армении Нагорно-карабахский конфликт 11:36
Желаю Азербайджанской армии скорейшей Победы - Мэр израильского города Тират-Кармель Нагорно-карабахский конфликт 11:33
Минобороны: Азербайджанский Су-25 не поднимался в воздух и не был сбит Политика 11:26
Алятская СЭЗ станет самой совершенной торгово-промышленной зоной Бизнес 11:25
МВФ ожидает инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 3 % Финансы 11:23
Подписан меморандум о реализации в Туркменистане проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций» Бизнес 11:22
Армения начала привлекать детей к боевым действиям в Карабахе (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:19
Мирововй спрос на нефть стабилизируется в 2030-х годах Энергетика 11:17
В Армении за сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:04
В результате обстрела ВС Армении в Тертере ранены представители исполнительной власти Политика 11:04
С какими странами Казахстан планирует сократить авиасообщение Транспорт 11:02
ЕАБР ожидает восстановления экономической активности в Казахстане в 2021–2022 годах Бизнес 10:59
Трудовая миграция из Турции в Грузию возросла Турция 10:57
Мир должен увидеть Армению такой, какая она есть - властолюбивой пропагандистской машиной - американский военный эксперт Политика 10:53
Сократилась трудовая миграция из Турции в Саудовскую Аравию Турция 10:49
Трудовая миграция из Турции в Украину растет Турция 10:47
Все новости