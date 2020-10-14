МВФ ухудшил экономические прогнозы по Армении на 2020-2021 года

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) по Армении, в текущем году ВВП этой страны сократится на 4,5 процента, несмотря на то, что апрельский прогноз фонда подразумевал сокращение экономики Армении всего на 1,5 процента, сообщает Trend со ссылкой на октябрьский выпуск отчета МВФ "World Economic Outlook".

По данным фонда, инфляция в 2020 году в Армении замедлится до 0,9 процента, а в следующем году рост цен в Армении составит два процента.

Сообщается, что по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) дефицит счета текущих операций Армении в 2020 году составит 8,8 процента от ВВП. В предыдущем году валютным фондом также был зафиксирован дефицит счета текущих операций в Армении, составив 8,2 процента от ВВП.

Также МВФ прогнозирует в Армении рост безработицы до 22,3 процента, вопреки опубликованным в апреле прогнозам фонда по безработице в этой стране в 19 процентов на текущий год. Таким образом, количество безработных затронет более 1/5 части всего населения Армении.

Отметим, что в прошлом году уровень безработицы в Армении составил 18,9 процента, а население Армении в текущем году составило около 2,9 миллиона человек.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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