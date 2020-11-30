Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0344 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
30 ноября 2020 г.:
|
27 ноября 2020 г.:
|
30 октября 2020 г.:
|
30 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0344
|
2,0271
|
1,986
|
1,8718
|
0,0073
|
0,0484
|
0,1626
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0225
|
0,0216
|
0,0265
|
-0,0001
|
0,0008
|
-0,0041
|
1 турецкая лира
|
0,2164
|
0,2156
|
0,2043
|
0,2951
|
0,0008
|
0,0121
|
-0,0787
|
1 австралийский доллар
|
1,2559
|
1,2537
|
1,1975
|
1,1519
|
0,0022
|
0,0584
|
0,1040
|
1 аргентинский песо
|
0,021
|
0,021
|
0,0217
|
0,0285
|
0
|
-0,0007
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,6583
|
0,6639
|
0,6465
|
0,8058
|
-0,0056
|
0,0118
|
-0,1475
|
1 бразильский реал
|
0,3185
|
0,3188
|
0,2942
|
0,4036
|
-0,0003
|
0,0243
|
-0,0851
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1115
|
0,1119
|
0,1039
|
0,1155
|
-0,0004
|
0,0076
|
-0,0040
|
100 южнокорейских вон
|
0,1538
|
0,1539
|
0,1506
|
0,1439
|
-0,0001
|
0,0032
|
0,0099
|
1 чешская крона
|
0,0776
|
0,0775
|
0,0725
|
0,0732
|
0,0001
|
0,0051
|
0,0044
|
100 чилийских песо
|
0,2215
|
0,2218
|
0,22
|
0,2052
|
-0,0003
|
0,0015
|
0,0163
|
1 китайский юань
|
0,2582
|
0,2584
|
0,2544
|
0,2417
|
-0,0002
|
0,0038
|
0,0165
|
1 датская крона
|
0,2733
|
0,2723
|
0,2668
|
0,2505
|
0,0010
|
0,0065
|
0,0228
|
1 грузинский лари
|
0,5126
|
0,5132
|
0,5262
|
0,5729
|
-0,0006
|
-0,0136
|
-0,0603
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2172
|
0
|
0
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,0229
|
0,0237
|
0
|
0,0001
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2677
|
2,2728
|
2,1961
|
2,195
|
-0,0051
|
0,0716
|
0,0727
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,012
|
0,0116
|
0,012
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2
|
0,1996
|
0,1907
|
0,178
|
0,0004
|
0,0093
|
0,0220
|
1 швейцарский франк
|
1,8811
|
1,8769
|
1,8588
|
1,7025
|
0,0042
|
0,0223
|
0,1786
|
1 израильский шекель
|
0,5129
|
0,5119
|
0,4975
|
0,489
|
0,0010
|
0,0154
|
0,0239
|
1 канадский доллар
|
1,3085
|
1,3066
|
1,2771
|
1,2796
|
0,0019
|
0,0314
|
0,0289
|
1 кувейтский динар
|
5,5598
|
5,5606
|
5,5593
|
5,591
|
-0,0008
|
0,0005
|
-0,0312
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,021
|
0,0208
|
0,0234
|
0
|
0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1125
|
0,1123
|
0,1125
|
0,0002
|
0,0004
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4178
|
0,4175
|
0,4088
|
0,4075
|
0,0003
|
0,0090
|
0,0103
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,085
|
0,0795
|
0,0871
|
-0,0003
|
0,0052
|
-0,0024
|
1 молдавская лея
|
0,0985
|
0,0986
|
0,0997
|
0,0973
|
-0,0001
|
-0,0012
|
0,0012
|
1 египетский фунт
|
0,1087
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1054
|
0,0002
|
0,0004
|
0,0033
|
1 норвежская крона
|
0,1922
|
0,1917
|
0,1785
|
0,1855
|
0,0005
|
0,0137
|
0,0067
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4538
|
0,4528
|
0,4296
|
0,4331
|
0,0010
|
0,0242
|
0,0207
|
1 сингапурский доллар
|
1,2713
|
1,2701
|
1,2458
|
1,2443
|
0,0012
|
0,0255
|
0,0270
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4534
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,423
|
2,423
|
2,4004
|
2,3339
|
0
|
0,0226
|
0,0891
|
1 тайваньский доллар
|
0,0595
|
0,0596
|
0,0594
|
0,0557
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1754
|
0
|
-0,0140
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0596
|
0,0597
|
0,0598
|
0,0708
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0112
|
100 японских иен
|
1,6363
|
1,6353
|
1,6291
|
1,5529
|
0,0010
|
0,0072
|
0,0834
|
1 новозеландский доллар
|
1,1945
|
1,1928
|
1,1267
|
1,0918
|
0,0017
|
0,0678
|
0,1027
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni