Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0344 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 30 ноября 2020 г.: 27 ноября 2020 г.: 30 октября 2020 г.: 30 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0344 2,0271 1,986 1,8718 0,0073 0,0484 0,1626 1 российский рубль 0,0224 0,0225 0,0216 0,0265 -0,0001 0,0008 -0,0041 1 турецкая лира 0,2164 0,2156 0,2043 0,2951 0,0008 0,0121 -0,0787 1 австралийский доллар 1,2559 1,2537 1,1975 1,1519 0,0022 0,0584 0,1040 1 аргентинский песо 0,021 0,021 0,0217 0,0285 0 -0,0007 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6583 0,6639 0,6465 0,8058 -0,0056 0,0118 -0,1475 1 бразильский реал 0,3185 0,3188 0,2942 0,4036 -0,0003 0,0243 -0,0851 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1115 0,1119 0,1039 0,1155 -0,0004 0,0076 -0,0040 100 южнокорейских вон 0,1538 0,1539 0,1506 0,1439 -0,0001 0,0032 0,0099 1 чешская крона 0,0776 0,0775 0,0725 0,0732 0,0001 0,0051 0,0044 100 чилийских песо 0,2215 0,2218 0,22 0,2052 -0,0003 0,0015 0,0163 1 китайский юань 0,2582 0,2584 0,2544 0,2417 -0,0002 0,0038 0,0165 1 датская крона 0,2733 0,2723 0,2668 0,2505 0,0010 0,0065 0,0228 1 грузинский лари 0,5126 0,5132 0,5262 0,5729 -0,0006 -0,0136 -0,0603 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2172 0 0 0,0021 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,0229 0,0237 0 0,0001 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2677 2,2728 2,1961 2,195 -0,0051 0,0716 0,0727 100 индонезийских рупий 0,0121 0,012 0,0116 0,012 0,0001 0,0005 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2 0,1996 0,1907 0,178 0,0004 0,0093 0,0220 1 швейцарский франк 1,8811 1,8769 1,8588 1,7025 0,0042 0,0223 0,1786 1 израильский шекель 0,5129 0,5119 0,4975 0,489 0,0010 0,0154 0,0239 1 канадский доллар 1,3085 1,3066 1,2771 1,2796 0,0019 0,0314 0,0289 1 кувейтский динар 5,5598 5,5606 5,5593 5,591 -0,0008 0,0005 -0,0312 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0044 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,021 0,0208 0,0234 0 0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1125 0,1123 0,1125 0,0002 0,0004 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4178 0,4175 0,4088 0,4075 0,0003 0,0090 0,0103 1 мексиканский песо 0,0847 0,085 0,0795 0,0871 -0,0003 0,0052 -0,0024 1 молдавская лея 0,0985 0,0986 0,0997 0,0973 -0,0001 -0,0012 0,0012 1 египетский фунт 0,1087 0,1085 0,1083 0,1054 0,0002 0,0004 0,0033 1 норвежская крона 0,1922 0,1917 0,1785 0,1855 0,0005 0,0137 0,0067 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4538 0,4528 0,4296 0,4331 0,0010 0,0242 0,0207 1 сингапурский доллар 1,2713 1,2701 1,2458 1,2443 0,0012 0,0255 0,0270 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4534 0 0 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,423 2,423 2,4004 2,3339 0 0,0226 0,0891 1 тайваньский доллар 0,0595 0,0596 0,0594 0,0557 -0,0001 0,0001 0,0038 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1754 0 -0,0140 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0596 0,0597 0,0598 0,0708 -0,0001 -0,0002 -0,0112 100 японских иен 1,6363 1,6353 1,6291 1,5529 0,0010 0,0072 0,0834 1 новозеландский доллар 1,1945 1,1928 1,1267 1,0918 0,0017 0,0678 0,1027

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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