Британские заморские территории начнут называть владельцев зарегистрированных там компаний

Правительство Соединенного Королевства представило законопроект, который обязывает британские заморские территории публиковать данные о конечных бенефициарах зарегистрированных там компаний. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, кабмин ожидает, что реестры, в которых будет указана соответствующая информация, станут доступны для всех желающих к концу 2023 года.

Как отмечается в документе, инициативу поддерживают власти заморских территорий, в том числе Каймановых и Британских Виргинских островов. Соответствующий реестр уже составлен властями Гибралтара.

В настоящий момент британские заморские территории обязаны раскрывать данные о конечных бенефициарах созданных там юрлиц только по запросу правоохранительных органов Соединенного Королевства.

"Согласованные действия всех заморских территорий показывают их приверженность борьбе с незаконной финансовой деятельностью, - заявила государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Венди Мортон. - Вводя доступные для ознакомления реестры собственников-бенефициаров, заморские территории показывают, что являются ответственными и готовыми к сотрудничеству партнерами Соединенного Королевства".