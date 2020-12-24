Если в острый период кризиса правительство Азербайджана не пошло на девальвацию, то и сейчас не пойдет - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - В последние дни в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях выражаются мнения о том, что в следующем году ожидается девальвация. Все эти мнения необоснованны.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) в ходе обсуждений государственного бюджета Азербайджана на 2021 год сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Оснований для этого нет. Если в самый острый период кризиса правительство Азербайджана не пошло на такой шаг, то и сейчас не пойдет" - сказал Рустамов.

Председатель ЦБА отметил, что сегодня в азербайджанском обществе царят активность, оптимизм, и призвал население не верить различного рода слухам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)