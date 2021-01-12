В Баку среднемесячная заработная плата выросла почти на 10%
БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года в Баку среднемесячная номинальная заработная плата работников увеличилась на 9,7 процента по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и составила 926,7 маната, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.
Отметим, что, по данным на январь-август 2020 года, среднемесячная номинальная заработная плата по Баку составила 938,4 маната, увеличившись на 14,1 процента по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.
В результате комплексных социальных реформ, осуществленных на основании соответствующих поручений Президента Азербайджана, минимальная заработная плата в стране была повышена до 250 манатов, что значительно отразилось на зарплате госслужащих, работников ряда бюджетных учреждений, предприятий и организаций, государственных нефтяных компаний.
(Автор: Фидан Бабаева)
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