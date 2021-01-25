Количество партнеров Азербайджанского кредитного бюро к началу 2021 г. возросло

БАКУ /Trend/ - К началу 2021 года ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) начало сотрудничать еще с тремя небанковскими организациями (ООО “Azpul”, ООО “Finans Kredit” и ЗАО “Prior Credit”), одной лизинговой компанией (ООО “Alliance Capital Leasing”) и тремя компаниями, занимающимися покупкой и продажей товаров (ООО “Stentor”, ООО “Ventto Eleсtroniсs” и ООО “Max Finance”).

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на бюро, число партнеров АКБ увеличилось со 135 до 142. В список партнеров бюро входят Центральный банк Азербайджана, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана, 26 местных банков, 47 небанковских кредитных организаций, четыре лизинговые компании, 20 страховых компаний, три оператора мобильной связи, три оператора коммунальных услуг и шесть магазинов.

Напомним, что АКБ было создано 15 января 2018 года. Его уставный капитал составляет два миллиона манатов. Основателями бюро являются восемь банков с долей по 12,5 процента - “Международный банк Азербайджана“, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PASHA Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaycan.

(Автор: Зейни Джафаров)