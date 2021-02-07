Сколько иностранные граждане потратили в Азербайджане в 2020 году?

БАКУ /Trend/ - В 2020 году иностранные граждане посредством банковских карт потратили в Азербайджане 430,2 миллиона манатов, что на 65,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно данным отчета, только в декабре 2020 года иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 27,9 миллиона манатов, что меньше по сравнению с показателем декабря 2019 года на 69,9 процента.

Отметим, что в 2019 году иностранные граждане с помощью банковских карт потратили в Азербайджане 1,257 миллиарда манатов, что на 1,8 процента меньше, чем в 2018 году. В 2018 году иностранцы с помощью банковских карт потратили в стране 1,278 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

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