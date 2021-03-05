Среднемесячная зарплата работников в Баку в 2020 г. выросла почти на 7%
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Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США выступил с заявлением по случаю годовщины Ходжалинской трагедии
Президент Ильхам Алиев: Армения, если будет вести себя нормально, тоже сможет получить выгоду от реализации транспортных проектов в регионе
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии
Президент Ильхам Алиев: Мы приглашаем государства-члены Организации экономического сотрудничества воспользоваться Зангезурским коридором
Президент Ильхам Алиев: Мы осуждаем неравное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися государствами
Президент Ильхам Алиев: Военная Победа, одержанная над Арменией на поле боя, была окончательно обеспечена политическим путем
Отказываясь предоставить карты минных полей, Армения препятствует достижению устойчивого мира в регионе – азербайджанский депутат
Разминирование земель Азербайджана осложняется тем, что Армения отказывается предоставить карты минных полей - эксперт
Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН
Долгожданное завершение нагорно-карабахского конфликта создает ряд новых возможностей - Мэтью Брайза
Министерство молодежи и спорта отметило лучших в развитии паралимпийского движения Азербайджана (ФОТО)
Казахстан и Азербайджан рассматривают вопрос совместного восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях