БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) вошел в первую пятерку самых прозрачных суверенных фондов мира.

Как сообщили в субботу Trend в департаменте по связям с общественностью Фонда, созданный великим лидером Гейдаром Алиевым как важная часть успешной нефтяной стратегии для обеспечения справедливого распределения доходов от нефти и газа между нынешним и будущими поколениями Госнефтефонд с начала деятельности, играя важную роль в социально-экономической жизни страны, был признан во всем мире образцовой организацией в областях управления активами, корпоративного управления, институционального строительства, подотчетности и прозрачности, удостоен высоких наград. Фонд внес весомый вклад в сохранение высокого авторитета страны.

В составленной престижным американским Институтом международной экономики Петерсона (PIIE), который оценивает эффективность деятельности суверенных фондов с точки зрения прозрачности и подотчетности, и опубликованной в феврале этого года таблице Суверенных фондов по прозрачности и подотчетности за 2019 год Государственный нефтяной фонд Азербайджана с 92 баллами занял пятое место среди 64 суверенных фондов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)