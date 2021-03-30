Минфин Азербайджана выставил на торги краткосрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 30 марта 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 19 инвесторов подали 28 заявок в ценовом диапазоне от 90,95 маната (10 процентов) до 94,9 маната (5,4 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 94,81 маната (5,5 процента), а средневзвешенная цена – 94,82 маната (5,49 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 99,09 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг - 29 марта 2022 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 31 марта 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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