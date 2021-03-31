В Грузии компенсацию по безработице получат более 130 тысяч граждан

Финансы 31 марта 2021 08:33 (UTC+04:00)
В Грузии компенсацию по безработице получат более 130 тысяч граждан

Денежную помощь от государства в размере 200 лари (60 долларов) за март получат 130 645 граждан, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщает Государственное агентство содействия трудоустройству.

В Грузии началось зачисление компенсации по безработице за март, в том числе тем, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Размер выделенных для этого средств составляет 26,2 миллиона лари (около 8 миллионов долларов).

На сегодняшний день помощь в размере 200 лари в феврале зачислена 139 618 гражданам на сумму 27,9 миллионов лари. По состоянию на январь компенсация перечислена 106 362 лицам, потерявшим доход, на сумму 21,3 миллиона лари.

В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии с января 2021 года, нанятые работники, оставшиеся без дохода, получают ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение шести месяцев.

Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари.

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы во время пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.

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