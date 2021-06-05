Минфин Азербайджана выставляет на биржевой аукцион гособлигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого июня 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торги будут выставлены облигации номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1820 дней и доходностью 8,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначен на седьмое декабря 2021 года, седьмое июня 2022 года, шестое декабря 2022 года, шестое июня 2023 года, пятое декабря 2023 года, четвертое июня 2024 года, третье декабря 2024 года, третье июня 2025 года, второе декабря 2025 года и на второе июня 2026 года.

Срок оплаты по облигациям – второе июня 2026 года.

Андеррайтером выпуска гособлигаций является инвестиционная компания Pasha Kapital.

Отметим, что в целом на 2021 год министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию 17 миллионов среднесрочных облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

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