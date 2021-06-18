Доходы госбюджета Китая в январе - мае выросли до $1,5 трлн

Финансы 18 июня 2021 08:55 (UTC+04:00)
Доходы госбюджета Китая в январе - мае выросли до $1,5 трлн

Доходы государственного бюджета Китая за январь - май увеличились в годовом исчислении на 24,2%, до 9,64 трлн юаней (примерно $1,5 трлн по текущему курсу). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу Министерство финансов КНР.

Как следует из доклада, размещенного на сайте ведомства, налоговые поступления в стране за пять месяцев выросли на 25,5%. По сравнению с январем - маем 2019 года показатель увеличился на 6,8%. Приток денежных средств за счет всех прочих источников пополнения казны повысился на 16,2%.

Китайские власти параллельно увеличили и расходы. За отчетный период они выросли на 3,6%, до 9,35 трлн юаней (около $1,45 трлн), в основном из-за роста ассигнований на развитие общественного образования, меры стимулирования занятости и программу совершенствования национальной системы здравоохранения.

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