Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0151 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
05 июля 2021 г.:
|
02 июля 2021 г.:
|
05 июня 2021 г.:
|
05 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0151
|
2,0134
|
2,0596
|
1,909
|
0,0017
|
-0,0445
|
0,1061
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0241
|
0
|
0
|
-0,0009
|
1 турецкая лира
|
0,1958
|
0,1958
|
0,1952
|
0,248
|
0
|
0,0006
|
-0,0522
|
1 австралийский доллар
|
1,2775
|
1,2691
|
1,3022
|
1,1775
|
0,0084
|
-0,0247
|
0,1000
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0178
|
0,0179
|
0,0241
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0064
|
1 белорусский рубль
|
0,6693
|
0,6727
|
0,6704
|
0,7024
|
-0,0034
|
-0,0011
|
-0,0331
|
1 бразильский реал
|
0,336
|
0,3367
|
0,3349
|
0,3171
|
-0,0007
|
0,0011
|
0,0189
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1193
|
0,1174
|
0,1248
|
0,1001
|
0,0019
|
-0,0055
|
0,0192
|
100 южнокорейских вон
|
0,1504
|
0,1499
|
0,1523
|
0,1416
|
0,0005
|
-0,0019
|
0,0088
|
1 чешская крона
|
0,0788
|
0,0789
|
0,0809
|
0,0718
|
-0,0001
|
-0,0021
|
0,0070
|
100 чилийских песо
|
0,2311
|
0,2293
|
0,2361
|
0,2119
|
0,0018
|
-0,0050
|
0,0192
|
1 китайский юань
|
0,2631
|
0,2625
|
0,2654
|
0,2406
|
0,0006
|
-0,0023
|
0,0225
|
1 датская крона
|
0,271
|
0,2708
|
0,277
|
0,2562
|
0,0002
|
-0,0060
|
0,0148
|
1 грузинский лари
|
0,5397
|
0,5387
|
0,5463
|
0,5576
|
0,0010
|
-0,0066
|
-0,0179
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2191
|
0,2193
|
0
|
-0,0002
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0233
|
0,0228
|
0
|
-0,0005
|
0
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3497
|
2,3412
|
2,3961
|
2,118
|
0,0085
|
-0,0464
|
0,2317
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0117
|
0
|
-0,0002
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1988
|
0,198
|
0,2039
|
0,1824
|
0,0008
|
-0,0051
|
0,0164
|
1 швейцарский франк
|
1,8429
|
1,8356
|
1,8796
|
1,7971
|
0,0073
|
-0,0367
|
0,0458
|
1 израильский шекель
|
0,5201
|
0,5197
|
0,522
|
0,4937
|
0,0004
|
-0,0019
|
0,0264
|
1 канадский доллар
|
1,377
|
1,3676
|
1,4028
|
1,2531
|
0,0094
|
-0,0258
|
0,1239
|
1 кувейтский динар
|
5,6412
|
5,6422
|
5,6521
|
5,5212
|
-0,0010
|
-0,0109
|
0,1200
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0224
|
0
|
0
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1117
|
0,1117
|
0,112
|
0,0009
|
0,0009
|
0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,409
|
0,4084
|
0,4119
|
0,3966
|
0,0006
|
-0,0029
|
0,0124
|
1 мексиканский песо
|
0,0858
|
0,085
|
0,0843
|
0,0757
|
0,0008
|
0,0015
|
0,0101
|
1 молдавская лея
|
0,0941
|
0,0942
|
0,0963
|
0,099
|
-0,0001
|
-0,0022
|
-0,0049
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1055
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0030
|
1 норвежская крона
|
0,1974
|
0,197
|
0,2025
|
0,1782
|
0,0004
|
-0,0051
|
0,0192
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0167
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4471
|
0,4459
|
0,4621
|
0,428
|
0,0012
|
-0,0150
|
0,0191
|
1 сингапурский доллар
|
1,2625
|
1,2594
|
1,2804
|
1,2183
|
0,0031
|
-0,0179
|
0,0442
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4207
|
2,4207
|
2,4536
|
2,3432
|
0
|
-0,0329
|
0,0775
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0613
|
0,0577
|
0,0001
|
-0,0004
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0621
|
0,0622
|
0,0622
|
0,0625
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0004
|
100 японских иен
|
1,5297
|
1,5236
|
1,542
|
1,5811
|
0,0061
|
-0,0123
|
-0,0514
|
1 новозеландский доллар
|
1,1928
|
1,1843
|
1,2151
|
1,1075
|
0,0085
|
-0,0223
|
0,0853
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@jafarov_zeyni