Евро подорожал к манату

Финансы 5 июля 2021 09:52 (UTC+04:00)
Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0151 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

05 июля 2021 г.:

02 июля 2021 г.:

05 июня 2021 г.:

05 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0151

2,0134

2,0596

1,909

0,0017

-0,0445

0,1061

1 российский рубль

0,0232

0,0232

0,0232

0,0241

0

0

-0,0009

1 турецкая лира

0,1958

0,1958

0,1952

0,248

0

0,0006

-0,0522

1 австралийский доллар

1,2775

1,2691

1,3022

1,1775

0,0084

-0,0247

0,1000

1 аргентинский песо

0,0177

0,0178

0,0179

0,0241

-0,0001

-0,0002

-0,0064

1 белорусский рубль

0,6693

0,6727

0,6704

0,7024

-0,0034

-0,0011

-0,0331

1 бразильский реал

0,336

0,3367

0,3349

0,3171

-0,0007

0,0011

0,0189

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1193

0,1174

0,1248

0,1001

0,0019

-0,0055

0,0192

100 южнокорейских вон

0,1504

0,1499

0,1523

0,1416

0,0005

-0,0019

0,0088

1 чешская крона

0,0788

0,0789

0,0809

0,0718

-0,0001

-0,0021

0,0070

100 чилийских песо

0,2311

0,2293

0,2361

0,2119

0,0018

-0,0050

0,0192

1 китайский юань

0,2631

0,2625

0,2654

0,2406

0,0006

-0,0023

0,0225

1 датская крона

0,271

0,2708

0,277

0,2562

0,0002

-0,0060

0,0148

1 грузинский лари

0,5397

0,5387

0,5463

0,5576

0,0010

-0,0066

-0,0179

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2191

0,2193

0

-0,0002

-0,0004

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0233

0,0228

0

-0,0005

0

1 британский фунт стерлингов

2,3497

2,3412

2,3961

2,118

0,0085

-0,0464

0,2317

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0117

0

-0,0002

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1988

0,198

0,2039

0,1824

0,0008

-0,0051

0,0164

1 швейцарский франк

1,8429

1,8356

1,8796

1,7971

0,0073

-0,0367

0,0458

1 израильский шекель

0,5201

0,5197

0,522

0,4937

0,0004

-0,0019

0,0264

1 канадский доллар

1,377

1,3676

1,4028

1,2531

0,0094

-0,0258

0,1239

1 кувейтский динар

5,6412

5,6422

5,6521

5,5212

-0,0010

-0,0109

0,1200

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0042

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0224

0

0

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1126

0,1117

0,1117

0,112

0,0009

0,0009

0,0006

1 малайзийский ринггит

0,409

0,4084

0,4119

0,3966

0,0006

-0,0029

0,0124

1 мексиканский песо

0,0858

0,085

0,0843

0,0757

0,0008

0,0015

0,0101

1 молдавская лея

0,0941

0,0942

0,0963

0,099

-0,0001

-0,0022

-0,0049

1 египетский фунт

0,1085

0,1083

0,1083

0,1055

0,0002

0,0002

0,0030

1 норвежская крона

0,1974

0,197

0,2025

0,1782

0,0004

-0,0051

0,0192

100 узбекских сомов

0,016

0,0161

0,0161

0,0167

-0,0001

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4471

0,4459

0,4621

0,428

0,0012

-0,0150

0,0191

1 сингапурский доллар

1,2625

1,2594

1,2804

1,2183

0,0031

-0,0179

0,0442

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4207

2,4207

2,4536

2,3432

0

-0,0329

0,0775

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0608

0,0613

0,0577

0,0001

-0,0004

0,0032

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1649

0

0

-0,0145

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0621

0,0622

0,0622

0,0625

-0,0001

-0,0001

-0,0004

100 японских иен

1,5297

1,5236

1,542

1,5811

0,0061

-0,0123

-0,0514

1 новозеландский доллар

1,1928

1,1843

1,2151

1,1075

0,0085

-0,0223

0,0853

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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