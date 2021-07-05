Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0151 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 05 июля 2021 г.: 02 июля 2021 г.: 05 июня 2021 г.: 05 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0151 2,0134 2,0596 1,909 0,0017 -0,0445 0,1061 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0232 0,0241 0 0 -0,0009 1 турецкая лира 0,1958 0,1958 0,1952 0,248 0 0,0006 -0,0522 1 австралийский доллар 1,2775 1,2691 1,3022 1,1775 0,0084 -0,0247 0,1000 1 аргентинский песо 0,0177 0,0178 0,0179 0,0241 -0,0001 -0,0002 -0,0064 1 белорусский рубль 0,6693 0,6727 0,6704 0,7024 -0,0034 -0,0011 -0,0331 1 бразильский реал 0,336 0,3367 0,3349 0,3171 -0,0007 0,0011 0,0189 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1193 0,1174 0,1248 0,1001 0,0019 -0,0055 0,0192 100 южнокорейских вон 0,1504 0,1499 0,1523 0,1416 0,0005 -0,0019 0,0088 1 чешская крона 0,0788 0,0789 0,0809 0,0718 -0,0001 -0,0021 0,0070 100 чилийских песо 0,2311 0,2293 0,2361 0,2119 0,0018 -0,0050 0,0192 1 китайский юань 0,2631 0,2625 0,2654 0,2406 0,0006 -0,0023 0,0225 1 датская крона 0,271 0,2708 0,277 0,2562 0,0002 -0,0060 0,0148 1 грузинский лари 0,5397 0,5387 0,5463 0,5576 0,0010 -0,0066 -0,0179 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2191 0,2193 0 -0,0002 -0,0004 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0233 0,0228 0 -0,0005 0 1 британский фунт стерлингов 2,3497 2,3412 2,3961 2,118 0,0085 -0,0464 0,2317 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0117 0 -0,0002 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1988 0,198 0,2039 0,1824 0,0008 -0,0051 0,0164 1 швейцарский франк 1,8429 1,8356 1,8796 1,7971 0,0073 -0,0367 0,0458 1 израильский шекель 0,5201 0,5197 0,522 0,4937 0,0004 -0,0019 0,0264 1 канадский доллар 1,377 1,3676 1,4028 1,2531 0,0094 -0,0258 0,1239 1 кувейтский динар 5,6412 5,6422 5,6521 5,5212 -0,0010 -0,0109 0,1200 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0224 0 0 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1117 0,1117 0,112 0,0009 0,0009 0,0006 1 малайзийский ринггит 0,409 0,4084 0,4119 0,3966 0,0006 -0,0029 0,0124 1 мексиканский песо 0,0858 0,085 0,0843 0,0757 0,0008 0,0015 0,0101 1 молдавская лея 0,0941 0,0942 0,0963 0,099 -0,0001 -0,0022 -0,0049 1 египетский фунт 0,1085 0,1083 0,1083 0,1055 0,0002 0,0002 0,0030 1 норвежская крона 0,1974 0,197 0,2025 0,1782 0,0004 -0,0051 0,0192 100 узбекских сомов 0,016 0,0161 0,0161 0,0167 -0,0001 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4471 0,4459 0,4621 0,428 0,0012 -0,0150 0,0191 1 сингапурский доллар 1,2625 1,2594 1,2804 1,2183 0,0031 -0,0179 0,0442 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4207 2,4207 2,4536 2,3432 0 -0,0329 0,0775 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0608 0,0613 0,0577 0,0001 -0,0004 0,0032 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1649 0 0 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0621 0,0622 0,0622 0,0625 -0,0001 -0,0001 -0,0004 100 японских иен 1,5297 1,5236 1,542 1,5811 0,0061 -0,0123 -0,0514 1 новозеландский доллар 1,1928 1,1843 1,2151 1,1075 0,0085 -0,0223 0,0853

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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