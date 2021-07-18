В госбюджете Азербайджана в I полугодии зафиксирован профицит

БАКУ /Trend/ - В госбюджете Азербайджана в первом полугодии 2021 года зафиксирован профицит.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

Доходы госбюджета составили 11,755 миллиарда манатов, что меньше на 2,2 процента показателя аналогичного периода 2020 года. Расходы госбюджета превысили 11,59 миллиарда манатов, что меньше на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате профицит госбюджета составил 164,5 миллиона манатов.

Номинальный ВВП Азербайджана в первом полугодии составил 39,9 миллиарда манатов. Таким образом, профицит госбюджета составил 0,4 процента ВВП.

Отметим, что по итогам прошлого года доходы госбюджета Азербайджана превысили 24,67 миллиарда манатов, расходы - 26,4 миллиарда манатов. В результате дефицит госбюджета составил 1,744 миллиарда манатов, или 2,4 процента ВВП.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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