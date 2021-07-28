Стабильность маната и низкая инфляция в Азербайджане создают предпосылки для роста экономики

Финансы 28 июля 2021 15:41 (UTC+04:00)
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