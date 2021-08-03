Евро и турецкая лира подорожали к манату

Финансы 3 августа 2021 09:41 (UTC+04:00)
Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье августа установлен на уровне 1,7 и 2,0195 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

03 августа 2021 г.:

02 августа 2021 г.:

03 июля 2021 г.:

03 августа 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0195

2,0183

2,0134

2,0003

0,0012

0,0061

0,0192

1 российский рубль

0,0233

0,0232

0,0232

0,0234

0,0001

0,0001

-0,0001

1 турецкая лира

0,2034

0,2009

0,1958

0,2438

0,0025

0,0076

-0,0404

1 австралийский доллар

1,2551

1,2484

1,2691

1,2186

0,0067

-0,0140

0,0365

1 аргентинский песо

0,0176

0,0176

0,0178

0,0235

0

-0,0002

-0,0059

1 белорусский рубль

0,6806

0,6817

0,6727

0,7029

-0,0011

0,0079

-0,0223

1 бразильский реал

0,3286

0,3262

0,3367

0,3288

0,0024

-0,0081

-0,0002

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1177

0,1163

0,1174

0,1024

0,0014

0,0003

0,0153

100 южнокорейских вон

0,1477

0,1476

0,1499

0,1424

0,0001

-0,0022

0,0053

1 чешская крона

0,0793

0,0791

0,0789

0,0764

0,0002

0,0004

0,0029

100 чилийских песо

0,2213

0,2241

0,2293

0,2248

-0,0028

-0,0080

-0,0035

1 китайский юань

0,2629

0,263

0,2625

0,2429

-0,0001

0,0004

0,0200

1 датская крона

0,2715

0,2713

0,2708

0,2688

0,0002

0,0007

0,0027

1 грузинский лари

0,5482

0,5469

0,5387

0,5509

0,0013

0,0095

-0,0027

1 гонконгский доллар

0,2186

0,2187

0,2189

0,2194

-0,0001

-0,0003

-0,0008

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0228

0,0227

0

0,0001

0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,3629

2,3633

2,3412

2,2056

-0,0004

0,0217

0,1573

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0117

0,0116

0

0,0001

0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1979

0,1977

0,198

0,1945

0,0002

-0,0001

0,0034

1 швейцарский франк

1,8781

1,8773

1,8356

1,8619

0,0008

0,0425

0,0162

1 израильский шекель

0,5273

0,5261

0,5197

0,4996

0,0012

0,0076

0,0277

1 канадский доллар

1,3585

1,3628

1,3676

1,2735

-0,0043

-0,0091

0,0850

1 кувейтский динар

5,6584

5,6589

5,6422

5,5578

-0,0005

0,0162

0,1006

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,022

0

0

-0,0019

100 ливанских фунтов

0,1126

0,1127

0,1117

0,1127

-0,0001

0,0009

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4025

0,4024

0,4084

0,4006

0,0001

-0,0059

0,0019

1 мексиканский песо

0,0855

0,0855

0,085

0,0772

0

0,0005

0,0083

1 молдавская лея

0,0951

0,0951

0,0942

0,1014

0

0,0009

-0,0063

1 египетский фунт

0,1083

0,1082

0,1083

0,1064

0,0001

0

0,0019

1 норвежская крона

0,1926

0,1926

0,197

0,1878

0

-0,0044

0,0048

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,0161

0,0167

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4429

0,4417

0,4459

0,4538

0,0012

-0,0030

-0,0109

1 сингапурский доллар

1,2577

1,2565

1,2594

1,2351

0,0012

-0,0017

0,0226

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4274

2,4289

2,4207

2,3915

-0,0015

0,0067

0,0359

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0608

0,0608

0,058

0,0001

0,0001

0,0029

1 таджикский сомони

0,1504

0,1505

0,1504

0,1649

-0,0001

0

-0,0145

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0632

0,0635

0,0622

0,0616

-0,0003

0,0010

0,0016

100 японских иен

1,5574

1,5498

1,5236

1,6173

0,0076

0,0338

-0,0599

1 новозеландский доллар

1,1906

1,1841

1,1843

1,1294

0,0065

0,0063

0,0612

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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