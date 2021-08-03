Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье августа установлен на уровне 1,7 и 2,0195 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 03 августа 2021 г.: 02 августа 2021 г.: 03 июля 2021 г.: 03 августа 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0195 2,0183 2,0134 2,0003 0,0012 0,0061 0,0192 1 российский рубль 0,0233 0,0232 0,0232 0,0234 0,0001 0,0001 -0,0001 1 турецкая лира 0,2034 0,2009 0,1958 0,2438 0,0025 0,0076 -0,0404 1 австралийский доллар 1,2551 1,2484 1,2691 1,2186 0,0067 -0,0140 0,0365 1 аргентинский песо 0,0176 0,0176 0,0178 0,0235 0 -0,0002 -0,0059 1 белорусский рубль 0,6806 0,6817 0,6727 0,7029 -0,0011 0,0079 -0,0223 1 бразильский реал 0,3286 0,3262 0,3367 0,3288 0,0024 -0,0081 -0,0002 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1177 0,1163 0,1174 0,1024 0,0014 0,0003 0,0153 100 южнокорейских вон 0,1477 0,1476 0,1499 0,1424 0,0001 -0,0022 0,0053 1 чешская крона 0,0793 0,0791 0,0789 0,0764 0,0002 0,0004 0,0029 100 чилийских песо 0,2213 0,2241 0,2293 0,2248 -0,0028 -0,0080 -0,0035 1 китайский юань 0,2629 0,263 0,2625 0,2429 -0,0001 0,0004 0,0200 1 датская крона 0,2715 0,2713 0,2708 0,2688 0,0002 0,0007 0,0027 1 грузинский лари 0,5482 0,5469 0,5387 0,5509 0,0013 0,0095 -0,0027 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2187 0,2189 0,2194 -0,0001 -0,0003 -0,0008 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0228 0,0227 0 0,0001 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3629 2,3633 2,3412 2,2056 -0,0004 0,0217 0,1573 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0117 0,0116 0 0,0001 0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1979 0,1977 0,198 0,1945 0,0002 -0,0001 0,0034 1 швейцарский франк 1,8781 1,8773 1,8356 1,8619 0,0008 0,0425 0,0162 1 израильский шекель 0,5273 0,5261 0,5197 0,4996 0,0012 0,0076 0,0277 1 канадский доллар 1,3585 1,3628 1,3676 1,2735 -0,0043 -0,0091 0,0850 1 кувейтский динар 5,6584 5,6589 5,6422 5,5578 -0,0005 0,0162 0,1006 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,022 0 0 -0,0019 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1127 0,1117 0,1127 -0,0001 0,0009 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4025 0,4024 0,4084 0,4006 0,0001 -0,0059 0,0019 1 мексиканский песо 0,0855 0,0855 0,085 0,0772 0 0,0005 0,0083 1 молдавская лея 0,0951 0,0951 0,0942 0,1014 0 0,0009 -0,0063 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,1083 0,1064 0,0001 0 0,0019 1 норвежская крона 0,1926 0,1926 0,197 0,1878 0 -0,0044 0,0048 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0167 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4429 0,4417 0,4459 0,4538 0,0012 -0,0030 -0,0109 1 сингапурский доллар 1,2577 1,2565 1,2594 1,2351 0,0012 -0,0017 0,0226 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4274 2,4289 2,4207 2,3915 -0,0015 0,0067 0,0359 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0608 0,0608 0,058 0,0001 0,0001 0,0029 1 таджикский сомони 0,1504 0,1505 0,1504 0,1649 -0,0001 0 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0632 0,0635 0,0622 0,0616 -0,0003 0,0010 0,0016 100 японских иен 1,5574 1,5498 1,5236 1,6173 0,0076 0,0338 -0,0599 1 новозеландский доллар 1,1906 1,1841 1,1843 1,1294 0,0065 0,0063 0,0612

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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