Евро и турецкая лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье августа установлен на уровне 1,7 и 2,0195 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
03 августа 2021 г.:
|
02 августа 2021 г.:
|
03 июля 2021 г.:
|
03 августа 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0195
|
2,0183
|
2,0134
|
2,0003
|
0,0012
|
0,0061
|
0,0192
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0234
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2034
|
0,2009
|
0,1958
|
0,2438
|
0,0025
|
0,0076
|
-0,0404
|
1 австралийский доллар
|
1,2551
|
1,2484
|
1,2691
|
1,2186
|
0,0067
|
-0,0140
|
0,0365
|
1 аргентинский песо
|
0,0176
|
0,0176
|
0,0178
|
0,0235
|
0
|
-0,0002
|
-0,0059
|
1 белорусский рубль
|
0,6806
|
0,6817
|
0,6727
|
0,7029
|
-0,0011
|
0,0079
|
-0,0223
|
1 бразильский реал
|
0,3286
|
0,3262
|
0,3367
|
0,3288
|
0,0024
|
-0,0081
|
-0,0002
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1177
|
0,1163
|
0,1174
|
0,1024
|
0,0014
|
0,0003
|
0,0153
|
100 южнокорейских вон
|
0,1477
|
0,1476
|
0,1499
|
0,1424
|
0,0001
|
-0,0022
|
0,0053
|
1 чешская крона
|
0,0793
|
0,0791
|
0,0789
|
0,0764
|
0,0002
|
0,0004
|
0,0029
|
100 чилийских песо
|
0,2213
|
0,2241
|
0,2293
|
0,2248
|
-0,0028
|
-0,0080
|
-0,0035
|
1 китайский юань
|
0,2629
|
0,263
|
0,2625
|
0,2429
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0200
|
1 датская крона
|
0,2715
|
0,2713
|
0,2708
|
0,2688
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0027
|
1 грузинский лари
|
0,5482
|
0,5469
|
0,5387
|
0,5509
|
0,0013
|
0,0095
|
-0,0027
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2187
|
0,2189
|
0,2194
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0008
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0227
|
0
|
0,0001
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3629
|
2,3633
|
2,3412
|
2,2056
|
-0,0004
|
0,0217
|
0,1573
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0116
|
0
|
0,0001
|
0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1979
|
0,1977
|
0,198
|
0,1945
|
0,0002
|
-0,0001
|
0,0034
|
1 швейцарский франк
|
1,8781
|
1,8773
|
1,8356
|
1,8619
|
0,0008
|
0,0425
|
0,0162
|
1 израильский шекель
|
0,5273
|
0,5261
|
0,5197
|
0,4996
|
0,0012
|
0,0076
|
0,0277
|
1 канадский доллар
|
1,3585
|
1,3628
|
1,3676
|
1,2735
|
-0,0043
|
-0,0091
|
0,0850
|
1 кувейтский динар
|
5,6584
|
5,6589
|
5,6422
|
5,5578
|
-0,0005
|
0,0162
|
0,1006
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,022
|
0
|
0
|
-0,0019
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1127
|
0,1117
|
0,1127
|
-0,0001
|
0,0009
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4025
|
0,4024
|
0,4084
|
0,4006
|
0,0001
|
-0,0059
|
0,0019
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,0855
|
0,085
|
0,0772
|
0
|
0,0005
|
0,0083
|
1 молдавская лея
|
0,0951
|
0,0951
|
0,0942
|
0,1014
|
0
|
0,0009
|
-0,0063
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1064
|
0,0001
|
0
|
0,0019
|
1 норвежская крона
|
0,1926
|
0,1926
|
0,197
|
0,1878
|
0
|
-0,0044
|
0,0048
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4429
|
0,4417
|
0,4459
|
0,4538
|
0,0012
|
-0,0030
|
-0,0109
|
1 сингапурский доллар
|
1,2577
|
1,2565
|
1,2594
|
1,2351
|
0,0012
|
-0,0017
|
0,0226
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4274
|
2,4289
|
2,4207
|
2,3915
|
-0,0015
|
0,0067
|
0,0359
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0608
|
0,058
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1504
|
0,1649
|
-0,0001
|
0
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0632
|
0,0635
|
0,0622
|
0,0616
|
-0,0003
|
0,0010
|
0,0016
|
100 японских иен
|
1,5574
|
1,5498
|
1,5236
|
1,6173
|
0,0076
|
0,0338
|
-0,0599
|
1 новозеландский доллар
|
1,1906
|
1,1841
|
1,1843
|
1,1294
|
0,0065
|
0,0063
|
0,0612
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni