Гарибашвили прогнозирует рост доходов Грузии от экспорта вина до $1 млрд через 10 лет

В планах правительства на ближайшие 10 лет увеличить доходы от экспорта грузинского вина до 1 миллиарда долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня на встрече с виноделами в регионе Кахети.

Встреча прошла в винодельческом поместье Шато Зегаани. Глава правительства обсудил ситуацию в отрасли, реализованные проекты, а также выслушал соображения виноделов, касательно перспектив развития сферы в стране.

Было отмечено, что в текущем году будет реализована госпрограмма субсидирования сбора урожая винограда (ртвели). Власти считают, что эта инициатива поможет сократить негативное воздействие пандемии на отрасль.

В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров. Принимать винограда сорта ркацители перерабатывающие компании должны будут по цене не менее 0,90 лари, из которых 0,35 лари они получат от государства.

На субсидирование ртвели правительство выделило 100 миллионов лари.

Для организации сбора урожая 2021 года в Телави будет создан круглосуточный координационный штаб.

По данным Национального агентства вина, за семь месяцев 2021 года Грузия экспортировала до 50 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 58 стран, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом, стоимость экспортированной продукции составила 125 миллионов долларов, что на 9% больше показателя прошлого года.