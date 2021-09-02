Кредитование в Нахчыванской АР выросло более чем на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2021 года банками и кредитными организациями Нахчыванской Автономной Республики (НАР) юридическим и физическим лицам было выдано кредитов на 26,8 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата НАР, этот показатель составил 126,84 миллиона манатов.

Из этой суммы на долгосрочные кредиты пришлись 111,645 миллиона манатов, или 88 процентов, на краткосрочные - 15,19 миллиона манатов (12 процентов).

В указанный период количество клиентских счетов в банках Нахчыванской Автономной Республики достигло 96,04 тысячи, из которых 83,03 тысячи, или 86,5 процента, являются активными.

Из открытых в январе - июле 25,29 тысячи клиентских счетов активными являются 25,25 тысячи.

По итогам января - июля количество установленных POS-терминалов в НАР достигло 1 475.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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