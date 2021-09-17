Правление Центробанка Азербайджана повысило учетную ставку
БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить/повысить учетную ставку 0,25 процентных пункта - с 6,25 до 6,5 процента.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные ЦБА, верхний предел коридора процентных ставок повышен с 6,75 до семи процентов, а нижний – с 5,75 до шести процентов.
Заметим, что учетная ставка на уровне в 6,25 процента сохранялась в Азербайджане с 18 декабря 2020 года.
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