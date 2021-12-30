В Китае открылось азербайджанское торговое представительство (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В недавно открывшемся торговом центре G-Hub в Ухане, провинции Хубэй (Китай), открылся "Торговый департамент Азербайджана", сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, торговая секция будет продавать производимую в нашей стране продукцию пищевой промышленности под брендом «Made in Azerbaijan». Торговый центр G-Hub принадлежит компании Greenland Group, которая входит в список Fortune Global 500. G-Hub Group, дочерняя компания Greenland Group, будет оператором Департамента торговли Азербайджана. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор провинции Хубэй Цао Хайшань, президент Greenland Group Чжан Юлиан, заместитель мэра Уханя Чен Юнвен, торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу и представители дипломатических миссий в Китае. Вице-губернатор сказал, что торговый центр G-Hub является важной площадкой для выхода иностранных товаров на китайский рынок. Он отметил, что потребители Уханя хотят видеть больше новинок иностранного производства.

Глава Greenland Group Ян Юлиан сообщил, что с 2018 года в различных городах страны открываются торговые центры G-Hub для поддержки Китайской международной импортной выставки в рамках политики открытости Китая. После церемонии открытия участники осмотрели торговый центр, в том числе «Департамент торговли Азербайджана», и ознакомились с азербайджанской продукцией.

Отметим, что в соответствии с договоренностью, достигнутой между Торговым представительством Азербайджана в Китае и руководством Greenland Group в 2018 году, азербайджанские торговые единицы также будут работать в торговых центрах G-Hub, открытых в разных городах Китая. Торговый департамент в Ухане - четвертый, а «Азербайджанский торговый департамент» открыт в Шанхае, Харбине и Цзинане.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)